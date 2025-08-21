English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму

Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2025 четвер
19:55
Війна з Росією Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вимагає від Москви повернути 19 тис. викрадених українських дітей, інакше він ініціює закон про визнання Росії спонсоркою тероризму

Зміст

Про це він написав у Х.

"Під час російсько-української війни Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни - це мерзенний і варварський акт. Як я вже говорив з початку цього року, я маю намір ініціювати законодавство, щоб визнати Росію державним спонсором тероризму відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей", – заявив Грем.

Також американський політик додав, що таке визнання РФ державою-спонсором тероризму потягне наслідки для її економіки та відносин з іншими країнами.

  • Станом на 9 липня стало відомо, що російські окупанти вивезли щонайменше 20 тис. українських дітей, 1,4 тис. з яких Києву вдалося повернути. Водночас на ТОТ живуть 1,6 млн дітей.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
тероризм
республіканці
США
воєнні злочини Росії
