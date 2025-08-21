Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем вимагає від Москви повернути 19 тис. викрадених українських дітей, інакше він ініціює закон про визнання Росії спонсоркою тероризму
Про це він написав у Х.
"Під час російсько-української війни Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни - це мерзенний і варварський акт. Як я вже говорив з початку цього року, я маю намір ініціювати законодавство, щоб визнати Росію державним спонсором тероризму відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей", – заявив Грем.
Також американський політик додав, що таке визнання РФ державою-спонсором тероризму потягне наслідки для її економіки та відносин з іншими країнами.
- Станом на 9 липня стало відомо, що російські окупанти вивезли щонайменше 20 тис. українських дітей, 1,4 тис. з яких Києву вдалося повернути. Водночас на ТОТ живуть 1,6 млн дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе