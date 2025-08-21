Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму

Про це він написав у Х.

"Під час російсько-української війни Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни - це мерзенний і варварський акт. Як я вже говорив з початку цього року, я маю намір ініціювати законодавство, щоб визнати Росію державним спонсором тероризму відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей", – заявив Грем.

Також американський політик додав, що таке визнання РФ державою-спонсором тероризму потягне наслідки для її економіки та відносин з іншими країнами.