Серед пріоритетів – Україна. Рютте розповів, про які питання мають домовитися лідери НАТО до саміту в Гаазі

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У найближчі місяці нам потрібно буде обговорити кілька важливих питань. Звісно, насамперед ми маємо переконатися, що Україна візьме гору, а Путін не переможе в Україні. Це абсолютний пріоритет номер один", – сказав Рютте в четвер, 14 листопада, під час спільної з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом пресконференції на Адазькій військовій базі (Ādaži Military Base, Латвія).

Другим важливим питанням Рютте назвав додаткові видатки на фінансування оборони з боку країн – членів Альянсу.

"Якщо відняти видатки США, то зараз у нас 2% у Європі як у НАТО, цього просто недостатньо. Тому нам потрібно буде обговорити питання про додаткові видатки", – пояснив він.

Третім важливим питанням, на якому акцентував генсек НАТО, є оборонне виробництво.

"Наразі ми виробляємо недостатньо. Нам потрібно більше робити для поповнення наших запасів, щоб бути готовими протистояти будь-якому противнику", – сказав він.

Рютте додав, що питання видатків на оборону й оборонного виробництва є вкрай важливим і необхідним. Воно стосується як членів НАТО – країн ЄС, так і Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Японією, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією та південним сусідством.