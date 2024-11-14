Серед пріоритетів – Україна. Рютте розповів, про які питання мають домовитися лідери НАТО до саміту в Гаазі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав підтримку України першим із трьох основних питань, щодо яких мають домовитися лідери країн Альянсу до саміту НАТО в Гаазі 2025 року
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У найближчі місяці нам потрібно буде обговорити кілька важливих питань. Звісно, насамперед ми маємо переконатися, що Україна візьме гору, а Путін не переможе в Україні. Це абсолютний пріоритет номер один", – сказав Рютте в четвер, 14 листопада, під час спільної з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом пресконференції на Адазькій військовій базі (Ādaži Military Base, Латвія).
Другим важливим питанням Рютте назвав додаткові видатки на фінансування оборони з боку країн – членів Альянсу.
"Якщо відняти видатки США, то зараз у нас 2% у Європі як у НАТО, цього просто недостатньо. Тому нам потрібно буде обговорити питання про додаткові видатки", – пояснив він.
Третім важливим питанням, на якому акцентував генсек НАТО, є оборонне виробництво.
"Наразі ми виробляємо недостатньо. Нам потрібно більше робити для поповнення наших запасів, щоб бути готовими протистояти будь-якому противнику", – сказав він.
Рютте додав, що питання видатків на оборону й оборонного виробництва є вкрай важливим і необхідним. Воно стосується як членів НАТО – країн ЄС, так і Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Японією, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією та південним сусідством.
- Генсек НАТО Марк Рютте перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті зазначив, що Дональд Трамп після вступу на посаду президента США спонукатиме держави Альянсу збільшити витрати на оборону
- Актуальне
- Важливе