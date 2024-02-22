Серйозні виклики для Молдови, Україна має бути готова: офіцер ЗСУ Лапін про наміри псевдовлади "ПМР" приєднати регіон до РФ

Про це він розповів у етері Еспресо.

"У росіян є ще одна цяцька-забавка. 28 лютого збирається якийсь з'їзд у так званому Придністров'ї щодо приєднання до РФ. Я за цим спостерігаю, тому що цей анклав з одного боку межує з Україною, а з іншого - з Молдовою. Зараз для президентки Молдови Маї Санду є дуже серйозні виклики, і у цьому випадку ми теж маємо бути готові. Бо, якщо подивитися, то кількість озброєння та особового складу у "ПМР" разом з російською 14-ю армією переважає сили Молдови. Тому я думаю, що Румунія також має бути напоготові, якщо такий запит від Маї Санду надійде", - прокоментував офіцер ЗСУ.

За його словами, Молдова має сама вирішувати це питання, але для України це також серйозні, небезпечні сигнали, до яких треба готуватися і не ігнорувати.

"Дестабілізація на цьому напрямку, відволікання уваги європейських партнерів може відбутися, на це треба зважати. Говорімо відверто: Молдова з Придністров'ям грається ще більше, ніж Україна гралася з "ОРДЛО". Вони там заграють з ними: спокійно їздять, йде переміщення товарів, людей, паспортів. Молдова має закритися, а від Придністров'я тим більше, і готуватися до фізичного протистояння, тому що росіяни мають там свою 14-ту армію. Зрозуміло, що багато в тій армії служить громадян Молдови, не думаю, що вони всі кинуться в бій проти Молдови під прапорами Росії. Але цей анклав має там досить серйозні можливості для дестабілізації. Наголошу, що придністровської армії там більше в кілька разів, ніж у Молдові, і це може бути серйозним викликом для Маї Санду та її країни. Росіяни будуть підпалювати всі регіони, які тільки зможуть", - резюмував Ігор Лапін.