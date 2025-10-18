Шатдаун у США, скоріше за все, буде рекордним, - професор Айзенберг

Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.

"Прогнозу у мене немає, але я бачу, що шатдаун буде довго. Скоріш за все, він буде рекордним. Попередній рекорд дорівнював 34 дням, ми вже наближаємось до цього", - сказав він.

На його думку, доведеться якийсь шукати вихід.

"Тому що той тимчасовий бюджет, на якому наполягають Білий дім та республіканці, вони його ухвалили в Палаті представників - до 21 листопада він має працювати. Тобто от після цього вже ніякого не буде законопроєкту, ні про який тимчасовий бюджет, тобто їм доведеться щось знову робити. А у республіканців може не вистачити вже голосів для того, щоб ухвалити знову бюджет без врахування того, що демократи пропонують для того, щоб мільйон американців не опинився без медичної страховки", - вважає Азейнберг.