Шатдаун у США, скоріше за все, буде рекордним, - професор Айзенберг
Шатдаун у США буде довгим. Попередній рекорд дорівнював 34 дням, ми вже наближаємось до цього
Про це розповів в етері Еспресо професор Мангеттенського університету (США) Ігор Айзенберг.
"Прогнозу у мене немає, але я бачу, що шатдаун буде довго. Скоріш за все, він буде рекордним. Попередній рекорд дорівнював 34 дням, ми вже наближаємось до цього", - сказав він.
На його думку, доведеться якийсь шукати вихід.
Читайте також: Шатдаун по-трампівськи: як бюджетна війна у США загрожує економіці та Україні. Пояснюємо
"Тому що той тимчасовий бюджет, на якому наполягають Білий дім та республіканці, вони його ухвалили в Палаті представників - до 21 листопада він має працювати. Тобто от після цього вже ніякого не буде законопроєкту, ні про який тимчасовий бюджет, тобто їм доведеться щось знову робити. А у республіканців може не вистачити вже голосів для того, щоб ухвалити знову бюджет без врахування того, що демократи пропонують для того, щоб мільйон американців не опинився без медичної страховки", - вважає Азейнберг.
- У середу, 1 жовтня, уряд США вперше з 2019 року призупинив роботу уряду. Розпочався шатдаун через прострочення крайнього терміну фінансування конгресом.
- 14 жовтня спікер палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії США.
