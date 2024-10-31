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Щодня виплачував виборцям по $1 млн: Маска викликали до суду

Катерина Єсікова
31 жовтня, 2024 четвер
07:06
Світ Ілон Маск

Американського бізнесмена Ілона Маска звинувачують у щоденних виплатах $1 млн для виборців США за підтримку його петиції

Зміст

Про це пише Reuters.

У понеділок, 28 жовтня, Офіс окружного прокурора Філадельфії подав позов проти America PAC, який підтримує передвиборчу кампанію експрезидента США Дональда Трампа. Там назвали роздачу грошей "незаконною лотереєю", яка спокусила мешканців Пенсільванії ділитися персональними даними.

Як пише видання, Маск пообіцяв щодня виплачувати 1 мільйон доларів тому, хто підпише його онлайн-петицію про свободу слова та права на зброю.

"Крім того, всі сторони мають бути присутніми під час слухання", - написав суддя в середу в ухвалі окружного суду Філадельфії.

  • Ілон Маск пообіцяв щодня до виборів у листопаді виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку першої і другої поправок до Конституції США.
  • Міністерство юстиції США попередило комітет американського бізнесмена Ілона Маска America PAC, що його обіцянка платити виборцям $1 млн за підтримку петиції може порушувати федеральний закон.

 

Теги:
Новини
Кримінал
Ілон Маск
вибори у США
США
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