Щодня виплачував виборцям по $1 млн: Маска викликали до суду

Про це пише Reuters.

У понеділок, 28 жовтня, Офіс окружного прокурора Філадельфії подав позов проти America PAC, який підтримує передвиборчу кампанію експрезидента США Дональда Трампа. Там назвали роздачу грошей "незаконною лотереєю", яка спокусила мешканців Пенсільванії ділитися персональними даними.

Як пише видання, Маск пообіцяв щодня виплачувати 1 мільйон доларів тому, хто підпише його онлайн-петицію про свободу слова та права на зброю.

"Крім того, всі сторони мають бути присутніми під час слухання", - написав суддя в середу в ухвалі окружного суду Філадельфії.