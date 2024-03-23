Щодня задіяно 1000 поліцейських: Франція намагається приборкати наркоторгівлю в Марселі

Про це повідомляє Euronews.

Як зазначили у виданні, у північних кварталах цього міста чимало молоді живуть завдяки наркоторгівлі.

"У Марселі та інших містах Франції ми розпочали безпрецедентну операцію з припинення наркотрафіку, забезпечення правопорядку та розчищення доріг", - заявив президент Франції Емманюель Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Наслідком поліцейської операції в Марселі стало те, що наркобанди почали шукати нові місця для свого промислу - зокрема, в Бельгії. За словами Руді Манна, представника поліцейської профспілки, ця операція є "марселізацією" наркоторгівлі.

""Марсельська" наркоторгівля відома в усій Франції та навіть у Європі, тому що Бельгія також зачеплена цим явищем. Насправді існує система, характерна для Марселя, і ця марсельська система копіюється. А іноді навіть люди з самого Марселя намагаються взяти під контроль інші наркомережі", - заявив він.

Протягом минулого року внаслідок розвитку наркоторгівлі в Марселі стався спалах насильства, жертвами якого стали 49 людей.