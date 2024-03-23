Щодня задіяно 1000 поліцейських: Франція намагається приборкати наркоторгівлю в Марселі
Французька влада у Марселі розпочала масштабну поліцейську операцію проти наркоторговців та їхніх клієнтів. Щодня в ній задіяно від 700 до 1000 поліцейських, жандармів і митників
Про це повідомляє Euronews.
Як зазначили у виданні, у північних кварталах цього міста чимало молоді живуть завдяки наркоторгівлі.
"У Марселі та інших містах Франції ми розпочали безпрецедентну операцію з припинення наркотрафіку, забезпечення правопорядку та розчищення доріг", - заявив президент Франції Емманюель Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х.
Наслідком поліцейської операції в Марселі стало те, що наркобанди почали шукати нові місця для свого промислу - зокрема, в Бельгії. За словами Руді Манна, представника поліцейської профспілки, ця операція є "марселізацією" наркоторгівлі.
""Марсельська" наркоторгівля відома в усій Франції та навіть у Європі, тому що Бельгія також зачеплена цим явищем. Насправді існує система, характерна для Марселя, і ця марсельська система копіюється. А іноді навіть люди з самого Марселя намагаються взяти під контроль інші наркомережі", - заявив він.
Протягом минулого року внаслідок розвитку наркоторгівлі в Марселі стався спалах насильства, жертвами якого стали 49 людей.
- 20 березня повідомлялось, що правоохоронці Болівії вилучили партію кокаїну вагою понад 7,2 тонни, яка на чорному ринку коштувала б понад $451 мільйон. Цей вилов наркотиків став другим за обсягом в історії країни.
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