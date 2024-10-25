Шольц сказав, що підтримує посередництво Індії в політичному врегулюванні війни РФ проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує політичне врегулювання російської війни проти України, а також посередництво Індії в цьому
Про це він сказав під час візиту в Нью-Делі, повідомляє DW.
За словами Шольца, війна РФ проти України багато в чому стосується ФРН та Індії.
"Агресивна війна Росії проти України багато в чому зачіпає Німеччину та Індію. Ніхто не може закривати очі на цей конфлікт. Тому я наполегливо виступаю за те, щоб Індія виступала за довгостроковий і справедливий мир", - заявив він.
Водночас німецький канцлер підкреслив, що підтримує готовність Нью-Делі "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб внести свій внесок у політичне вирішення конфлікту".
"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, повинна нарешті закінчитися. Цілісність і суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - наголосив Шольц.
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