Шольц сказав, що підтримує посередництво Індії в політичному врегулюванні війни РФ проти України

Про це він сказав під час візиту в Нью-Делі, повідомляє DW.

За словами Шольца, війна РФ проти України багато в чому стосується ФРН та Індії.

"Агресивна війна Росії проти України багато в чому зачіпає Німеччину та Індію. Ніхто не може закривати очі на цей конфлікт. Тому я наполегливо виступаю за те, щоб Індія виступала за довгостроковий і справедливий мир", - заявив він.

Водночас німецький канцлер підкреслив, що підтримує готовність Нью-Делі "використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб внести свій внесок у політичне вирішення конфлікту".

"Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, повинна нарешті закінчитися. Цілісність і суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо", - наголосив Шольц.