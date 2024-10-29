Швеція додатково виділяє для України €63 млн на військову підтримку
Уряд Швеції 28 жовтня вирішив виділити Україні €63 млн підтримки у межах попередніх пакетів військової допомоги. Частину спрямують на розвиток оборонної промисловості
Про це йдеться на сайті відомства.
Зазначається, що €20 млн підуть на підтримку промислової бази України у межах данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників. Попередня підтримка Данією цієї моделі дозволила Україні виготовити 18 артилерійських систем.
Уряд також має намір виділити близько €43 млн на низку започаткованих багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки Збройних Сил України.
У межах цієї суми Швеція також зробить внесок у Фонд НАТО для України, який закуповує військову техніку.
- Уряд Швеції планує запустити багаторічну програму підтримки цивільного сектору України, подібну до запровадженої на рівні співпраці в оборонній галузі.
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