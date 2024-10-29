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Швеція додатково виділяє для України €63 млн на військову підтримку

Катерина Єсікова
29 жовтня, 2024 вiвторок
06:58
Світ Швеція

Уряд Швеції 28 жовтня вирішив виділити Україні €63 млн підтримки у межах попередніх пакетів військової допомоги. Частину спрямують на розвиток оборонної промисловості

Зміст

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що €20 млн підуть на підтримку промислової бази України у межах данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників. Попередня підтримка Данією цієї моделі дозволила Україні виготовити 18 артилерійських систем.

Уряд також має намір виділити близько €43 млн на низку започаткованих багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки Збройних Сил України.

У межах цієї суми Швеція також зробить внесок у Фонд НАТО для України, який закуповує військову техніку.

  • Уряд Швеції планує запустити багаторічну програму підтримки цивільного сектору України, подібну до запровадженої на рівні співпраці в оборонній галузі.

 

Теги:
Новини
Україна
Швеція
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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