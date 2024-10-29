Швеція додатково виділяє для України €63 млн на військову підтримку

Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що €20 млн підуть на підтримку промислової бази України у межах данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників. Попередня підтримка Данією цієї моделі дозволила Україні виготовити 18 артилерійських систем.

Уряд також має намір виділити близько €43 млн на низку започаткованих багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки Збройних Сил України.

У межах цієї суми Швеція також зробить внесок у Фонд НАТО для України, який закуповує військову техніку.