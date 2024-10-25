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Швеція готує багаторічну програму підтримки цивільного сектору України

Увесь Лесь
25 жовтня, 2024 п'ятниця
02:18
Суспільство

Уряд Швеції планує запустити багаторічну програму підтримки цивільного сектору України, подібну до запровадженої на рівні співпраці в оборонній галузі

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Про це повідомило міністерство розвитку громад і територій України.

Відповідна інформація була озвучена на зустрічі віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, спеціального уповноваженого Швеції з питань відбудови, бізнесу та розвитку України Ульріка Тідестрьома та надзвичайного і повноважного посла Швеції в Україні Мартіна Оберга.

"Окрім продовження реалізації наших спільних проєктів, наразі маємо велике завдання - стале проходження опалювального сезону. Активно працюємо над спорудженням об'єктів захисту енергетичної інфраструктури другого і третього рівня. Серед головних пріоритетів - відновлення систем водопостачання, зокрема, у місті Миколаєві та Миколаївській області. Не менш важливим є забезпечення логістики, тому велику увагу приділяємо відбудові мостів та доріг", - розповів Кулеба.

Крім того, міністр назвав пріоритетним завданням формування житлової політики для внутрішньо переміщених осіб.

"Щодо регіональної політики порядок денний залишається незмінним - продовжуємо впроваджувати реформу децентралізації", - додав Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення також запросив спецуповноваженого Ульріка Тідестрьома долучитися до Консультативної групи, створеної при Агентсві відновлення, щоб разом з іншими міжнародними партнерами координувати діяльність і здійснювати моніторинг фінансової та технічної донорської допомоги.

Посол Швеції Мартін Оберг своєю чергою зазначив, що більшу частину міжнародної допомоги Швеції отримує саме Україна.

"Наразі ця допомога становить 10% бюджету країни. Ми виділяємо кошти на військові потреби, а також надаємо допомогу цивільному сектору. Це і гуманітарна допомога, і проєкти  відбудови інфраструктури. Також маємо сформовану стратегію фінансової допомоги для України, де пріоритетним є напрямок енегретики", - сказав Мартін Оберг.

Спецуповноважений Швеції з питань відбудови, бізнесу та розвитку України Ульрик Тідестрьом розповів про нові програми, які Швеція готує для підтримки України.

"Ми будемо запроваджувати багаторічну програму підтримки для цивільного сектору України. Аналогічна вже працює для військового сектору. Після схвалення шведського парламенту, плануємо збільшити суму допомоги громадянському сектору. Для нас важливо мати можливість швидко реагувати на потреби України, які постійно зростають в умовах війни. Завдання нашого уряду - підтримувати український бізнес. Працюємо над розробкою інструментарію, який допоможе шведським підприємцям без перешкод працювати з українським бізнесом. Також заохочуємо шведских підприємців імпортувати товари з України, задля підтримки української економіки. Особливо це стосується тих компаній, які не готові робити значні інвестиції", - сказав Тідестрьом.

Очільник Держагентства відновлення та розвитку інфраструкутри України Сергій Сухомлин назвав пріоритетними завданнями будівництво захисних споруд на енергетичних об'єктах, будівництво соціального житла в регіонах, критичної інфраструктури та водогону в Миколаївській області. Крім того, Агентство впроваджує проєкти з облаштування громад сонячними електростанціями.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін заявив, що Україна зацікавлена в досвіді Швеції в питаннях децентралізації та фіскальної реформи.

Заступниця міністра Наталія Козловська висловила побажання щодо розвитку шведсько-українського проєкту технічної допомоги "Підтримка децентралізації в Україні", який реалізовує компанія SALAR.

"Наразі територіальні громади потребують допомоги у розробці містобудівної документації. Це прикладний інструмент для розумного планування відновлення і відбудови. Лише після цього ми зможемо говорити про те, що допомога для громад всебічна, що сприятиме їх фізичному відновленню. Тут стане у нагоді величезний практичний досвід Швеції у цьому питанні. Також у SALAR є спільна з Фондом держмайна ініціатива, щодо створення окремих реєстрів об'єктів комунальної та державної власності. Зі свого боку, ми також хотіли б долучитися до її реалізації", - сказала Козловська.

Заступниця міністра Марина Денисюк наголосила на пріоритетності приватного сектору у проєктах відновлення, зокрема через комунікаційну платформу для бізнесу, яку координує міністерство.

На початку жовтня сторони проводоли перемовини в рамках Української Платформи Донорів (UDP) у Римі. Мінрозвитку назвало пріоритетами відновлення, формування житлової політики для внутрішньо переміщених осіб, регіональний розвиток та інфраструктуру.

  • У середині жовтня іністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та його шведська колега Акко Анкарберг Йоханссон підписали технічну угоду про посилення та розвиток співробітництва у сфері охорони здоров'я.
Теги:
Новини
Україна
Швеція
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