Інноваційні рішення та протидія викликам: Україна співпрацюватиме зі Швецією у сфері охорони здоров'я

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Ця угода сприятиме реалізації ініціатив та інноваційних рішень у сфері захисту життя та здоров'я людей, а також подоланню негативних наслідків та протидії викликам, спричиненим повномасштабною війною Росії проти України.

Зокрема, в межах угоди передбачені такі напрями співпраці:

підтримка України у здійсненні реформ у сфері охорони здоровʼя, необхідних для європейської інтеграції;

навчання та підвищення кваліфікації медпрацівників та фахівців у сфері обігу та контролю ліків та медичних виробів;

розвиток горизонтального медичного партнерства між закладами охорони здоровʼя;

боротьба з антимікробною резистентністю;

реалізація програм лікування та реабілітації громадян України, які постраждали внаслідок війни, продовження співпраці в рамках програми "MEDEVAC";

підтримка України на шляху до гармонізації з єдиним ринком ЄС;

поглиблення співпраці у сфері передачі знань і технологій для медичного персоналу у сферах лікування раку, психічного здоров'я, травматології та реабілітації тощо;

поглиблення співпраці у сфері технологізації та диджиталізації системи охорони здоровʼя, телемедицини тощо.

У межах угоди також заохочуватимуть встановлення прямих відносин між закладами охорони здоров’я, постачальниками медичних послуг і навчальними закладами та іншими організаціями.