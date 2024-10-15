Інноваційні рішення та протидія викликам: Україна співпрацюватиме зі Швецією у сфері охорони здоров'я
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та його шведська колега Акко Анкарберг Йоханссон підписали технічну угоду про посилення та розвиток співробітництва у сфері охорони здоров'я
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Ця угода сприятиме реалізації ініціатив та інноваційних рішень у сфері захисту життя та здоров'я людей, а також подоланню негативних наслідків та протидії викликам, спричиненим повномасштабною війною Росії проти України.
Зокрема, в межах угоди передбачені такі напрями співпраці:
- підтримка України у здійсненні реформ у сфері охорони здоровʼя, необхідних для європейської інтеграції;
- навчання та підвищення кваліфікації медпрацівників та фахівців у сфері обігу та контролю ліків та медичних виробів;
- розвиток горизонтального медичного партнерства між закладами охорони здоровʼя;
- боротьба з антимікробною резистентністю;
- реалізація програм лікування та реабілітації громадян України, які постраждали внаслідок війни, продовження співпраці в рамках програми "MEDEVAC";
- підтримка України на шляху до гармонізації з єдиним ринком ЄС;
- поглиблення співпраці у сфері передачі знань і технологій для медичного персоналу у сферах лікування раку, психічного здоров'я, травматології та реабілітації тощо;
- поглиблення співпраці у сфері технологізації та диджиталізації системи охорони здоровʼя, телемедицини тощо.
У межах угоди також заохочуватимуть встановлення прямих відносин між закладами охорони здоров’я, постачальниками медичних послуг і навчальними закладами та іншими організаціями.
- В Україні запрацювала електронна система, в якій реєструватимуть аптечні заклади, котрі матимуть право відпускати ліки на основі медичного канабісу.
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