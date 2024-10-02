В Україні зареєстрували першу аптеку, яка матиме право продавати ліки на основі медичного канабісу

Про це повідомила на брифінгу 2 жовтня заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає Укрінформ.

"Учора ця електронна система запрацювала, і ми маємо першу реєстрацію - вже зареєструвалася аптека з міста Черкаси. Сподіваюся, що більше суб'єктів господарювання й аптечних закладів будуть долучатися як до процесу, так і до роботи з електронною системою, адже, відповідно до вимог законодавства, кожен процес, вид діяльності з медичним канабісом не пізніше наступного дня фіксується в системі", - сказала вона.

Чиновниця нагадала, що ліки на основі канабісу відпускатимуть лише за електронним рецептом. За е-рецептом можна отримати як готовий препарат, так і ліки, що виготовляють в аптеці.

Днями уряд схвалив зміни до ліцензійних умов.

"Фактично під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їхнім відпуском в аптечному закладі. Тобто контроль буде повним - від насінини до пацієнта", - заявила Карчевич.