В Україні зареєстрували першу аптеку, яка матиме право продавати ліки на основі медичного канабісу
В Україні запрацювала електронна система, в якій реєструватимуть аптечні заклади, котрі матимуть право відпускати ліки на основі медичного канабісу
Про це повідомила на брифінгу 2 жовтня заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає Укрінформ.
"Учора ця електронна система запрацювала, і ми маємо першу реєстрацію - вже зареєструвалася аптека з міста Черкаси. Сподіваюся, що більше суб'єктів господарювання й аптечних закладів будуть долучатися як до процесу, так і до роботи з електронною системою, адже, відповідно до вимог законодавства, кожен процес, вид діяльності з медичним канабісом не пізніше наступного дня фіксується в системі", - сказала вона.
Чиновниця нагадала, що ліки на основі канабісу відпускатимуть лише за електронним рецептом. За е-рецептом можна отримати як готовий препарат, так і ліки, що виготовляють в аптеці.
Днями уряд схвалив зміни до ліцензійних умов.
"Фактично під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу, починаючи від імпорту чи вирощування рослин і завершуючи їхнім відпуском в аптечному закладі. Тобто контроль буде повним - від насінини до пацієнта", - заявила Карчевич.
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В Україні 16 серпня набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу, який врегульовує його обіг у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
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Наприкінці вересня МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, за яких призначатимуть медичний канабіс.
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