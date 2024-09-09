Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України на близько €400 млн

Про це пише пресслужба уряду Швеції.

Це стало 17-м пакетом військової допомоги Швеції для України. Він "відповідає найбільш пріоритетним військовим потребам України та створює свободу дій у майбутньому". Крім цього, він охоплює пожертвування обладнання, прямі закупівлі, комплекти спорядження та фінансову допомогу.

Відповідний пакет допомоги містить три основні закупівлі обладнання, яке є "особливим пріоритетом для України".

"Швеція вступає в новий етап військової підтримки України через більшу увагу до виробництва, а не донорства", - йдеться у повідомленні.