Швеція виділить €44 млн на підтримку опалення й енергосистеми України

Про це йдеться на сайті швецького уряду.

У матеріалі зазначають, що кошти підуть на електроенергію для 185 тис. українців.

Ця допомога профінансує встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії, які будуть захищені для мінімізування наслідків атак РФ. Також планується, аби цей проєкт розпочав свою роботу у 2025 році.

"Росія все частіше націлена на важливу енергетичну інфраструктуру своїми атаками. Ця нова підтримка піде на виробництво електроенергії для близько 185 000 людей і допоможе підтримувати суспільство, економіку та бізнес України. Це має вирішальне значення для стійкості України", - наголосив міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.