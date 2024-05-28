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Швеція виділила понад 56 млн євро енергетичної допомоги Україні

28 травня, 2024 вiвторок
13:30
Економіка Швеція

Уряд Швеції презентував пакет енергетичної допомоги для Україні на 650 млн шведських крон (56,66 млн євро)

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Про це повідомляє сайт уряду Швеції.

"Нова енергетична підтримка допомагає забезпечити енергопостачання України, щоб основні соціальні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати", - йдеться у повідомленні.

Уряд наголосив, що підтримка України Швецією є довгостроковою.

"Росія дедалі більше націлюється на українську енергосистему з метою виведення з ладу життєво важливої ​​громадської інфраструктури. Щоб зміцнити стійкість України, ми зараз збільшуємо підтримку енергетичного сектору", – сказав міністр зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.

Нова енергетична допомога складається з двох частин:
500 млн шведських крон (43,58 млн євро) - через фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства;
150 млн шведських крон - (13,07 млн євро) через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Фонд підтримки енергетики України збирає фінансову підтримку від урядів, міжнародних організацій та фінансових інституцій для підтримки найбільш нагальних потреб в енергозабезпеченні України, таких як закупівля технічного обладнання. Управління фондом здійснює міжнародна організація Energy Community.

Підтримку через ПРООН спрямують на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.

"Потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, велика", - зазначає уряд Швеції.

Через нагальні потреби пріоритетом у забезпеченні буде Харківщина, але підтримку зможуть отримати також інші області України, наприклад Одещина, Київщина, Миколаїв.

  • Раніше у ряд Швеції виділив понад 6 млрд євро на трирічну військову підтримку України.
  • Крім того, Швеція дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по цілях у Росії.
Теги:
Новини
Україна
Швеція
допомога Україні
Енергетика
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2024, вiвторок
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