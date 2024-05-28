Швеція виділила понад 56 млн євро енергетичної допомоги Україні
Уряд Швеції презентував пакет енергетичної допомоги для Україні на 650 млн шведських крон (56,66 млн євро)
Про це повідомляє сайт уряду Швеції.
"Нова енергетична підтримка допомагає забезпечити енергопостачання України, щоб основні соціальні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати", - йдеться у повідомленні.
Уряд наголосив, що підтримка України Швецією є довгостроковою.
"Росія дедалі більше націлюється на українську енергосистему з метою виведення з ладу життєво важливої громадської інфраструктури. Щоб зміцнити стійкість України, ми зараз збільшуємо підтримку енергетичного сектору", – сказав міністр зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.
Нова енергетична допомога складається з двох частин:
500 млн шведських крон (43,58 млн євро) - через фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства;
150 млн шведських крон - (13,07 млн євро) через Програму розвитку ООН (ПРООН).
Фонд підтримки енергетики України збирає фінансову підтримку від урядів, міжнародних організацій та фінансових інституцій для підтримки найбільш нагальних потреб в енергозабезпеченні України, таких як закупівля технічного обладнання. Управління фондом здійснює міжнародна організація Energy Community.
Підтримку через ПРООН спрямують на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні.
"Потреба в технічному обладнанні та інших ресурсах для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори, установки та навчання персоналу, велика", - зазначає уряд Швеції.
Через нагальні потреби пріоритетом у забезпеченні буде Харківщина, але підтримку зможуть отримати також інші області України, наприклад Одещина, Київщина, Миколаїв.
- Раніше у ряд Швеції виділив понад 6 млрд євро на трирічну військову підтримку України.
- Крім того, Швеція дозволила Україні використовувати надану зброю для ударів по цілях у Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.16 Купівля 40.16Продаж 40.7
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.29
- Актуальне
- Важливе