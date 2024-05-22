Уряд Швеції виділив понад €6 млрд на трирічну військову підтримку України
У середу, 22 травня, Швеція погодила створення трирічної програми військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад 6 млрд євро) на 2024-2026 роки
Про це йдеться на сайті уряду Швеції.
"Швеція збільшить підтримку, і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки, по 25 мільярдів шведських крон на рік", - мовиться у повідомленні.
В уряді підкреслили, що Швеція підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.
З цією пропозицією загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон (9,66 млрд євро).
Військова підтримка в рамках України може набувати форми, наприклад, пожертвувань оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки закупівель оборонного обладнання.
"Залежно від того, який тип підтримки буде використано, наприклад, чи буде вона спрямована на заміну закупівель, рамкова програма може чинити навантаження на державні фінанси протягом кількох років і навіть після 2026 року", - зазначили у шведському уряді.
- 9 травня шведський уряд доручив своїм збройним силам виділити €28 млн на підтримку обороноздатності України, €18 млн з яких отримають три коаліції в межах Контактної групи з питань оборони України.
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