Сі приїхав брати Путіна теплим: політолог Цибулько про візит очільника Китаю до Москви

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У мене таке відчуття, що в Пекіні дуже чітко відчули цей вибрик Путіна в бік США. Тобто він в якийсь момент хотів утекти з-під парасольки Сі й розтанути в обіймах Трампа, але з цього нічого не вийшло. І в Пекіні відчули момент особливої слабкості Путіна та особливої залежності від Китаю. Відомо, що Китай не просто дотував війну: торгівля Пекіна з Москвою складала позитивне сальдо в сумі $30 млрд на користь Росії. Це означає, що Пекін свідомо прикуповувався всілякою дивною продукцією з теренів РФ для того, щоб підтримувати платіжний баланс Росії під час війни. Тому говорити, що Сі не несе відповідальності за російську агресію проти України - навпаки, несе абсолютно!" - підкреслив політичний експерт.

За його словами, протистояння РФ та України робить Росію дуже слабкою. Сі хоче поглинути всю РФ і безповоротно, зробити її своїми безсуб'єктними надрами. А коли виникла тема "Північного потоку - 2", то ми прекрасно знаємо, що "Північний потік - 1" – збиткова оборудка для Росії, адже Пекін не потратився на це, бо побудовано все за кошти РФ. Китай купує газ за абсолютно смішними цінами, та ще й висловлює протести Росії, що не купує за внутрішніми цінами газ, як це робить Білорусь.

"Пекін відчув один дуже важливий момент – Євросоюз оголосив про повне заблокування постачання газу і нафти з Росії на територію країн ЄС. І зараз Пекін приїхав брати Путіна теплим", - резюмував Володимир Цибулько.