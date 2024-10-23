Сі Цзіньпін намагається одночасно погрожувати Заходу й Москві, - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"На полях саміту БРІКС Сі Цзіньпінь заявив про нерозширення географії бойових дій, не допускати провокацій та ескалацій, що провокують напруження у світі. Мені здається, що це певне повідомлення з двома кінцями. Цей меседж адресований у два місця", - пояснив Краєв.

За словами експерта, Китай, погрожуючи Заходу, завжди намагався робити те ж саме й з Росією, щоб у Москві не було бажання розширювати свій вплив на Пекін.

"З одного боку, Сі Цзіньпін намагається говорити про недопустимість ескалації, звертаючись до Заходу. Оскільки, він та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї неодноразово наголошували на тому, що передача Заходом зброї Україні, на їхню думку, є тим, що продовжує цей конфлікт. З іншого боку, ми також бачили, що кожного разу, коли росіяни погрожували ядерною зброєю, Сі Цзіньпін говорив приблизно те ж саме. Зокрема, про те, що дуже беззмістовно та навіть безвідповідально говорити про ядерну зброю. Тому мені здається, що Сі Цзіньпін є дуже хорошим учнем історії й він памʼятає, що одного часу у XX столітті найбільш ефективною зовнішньою політикою Китаю була так звана доктрина "обома руками". За цією доктриною, Китай постійно погрожував Москві, а з іншого боку - загрожував США. Тому, я вважаю, що Сі Цзіньпін намагається одночасно погрожувати Заходу й Москві", - додав він.

23 жовтня президент Китаю Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що ситуація у світі охоплена хаосом, але стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найбільш значних змін, які спостерігаються за століття



