Сі Цзіньпін сказав Путіну, що у світі панує хаос, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною
Президент Китаю Сі Цзіньпін сказав російському диктатору Володимиру Путіну, що ситуація у світі охоплена хаосом, але стратегічне партнерство Пекіна з Москвою є силою стабільності на тлі найбільш значних змін, які спостерігаються за століття
Про це повідомляє Reuters.
"Зараз у світі відбуваються зміни, небачені за сто років, міжнародна ситуація переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться", - заявив лідер КНР.
Водночас Путін назвав Сі "дорогим другом" і сказав, що партнерство з Китаєм є силою стабільності у світі.
"Російсько-китайське співробітництво у світових справах є одним з головних стабілізуючих факторів на світовій арені. Ми маємо намір і далі посилювати координацію на всіх багатосторонніх платформах, щоб забезпечити глобальну безпеку та справедливий світовий порядок", - заявив диктатор.
- На засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія не може продовжувати свою агресію без допомоги.
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