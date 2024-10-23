Сі Цзіньпін сказав Путіну, що у світі панує хаос, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною

Про це повідомляє Reuters.

"Зараз у світі відбуваються зміни, небачені за сто років, міжнародна ситуація переплетена з хаосом. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме поколіннями, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться", - заявив лідер КНР.

Водночас Путін назвав Сі "дорогим другом" і сказав, що партнерство з Китаєм є силою стабільності у світі.

"Російсько-китайське співробітництво у світових справах є одним з головних стабілізуючих факторів на світовій арені. Ми маємо намір і далі посилювати координацію на всіх багатосторонніх платформах, щоб забезпечити глобальну безпеку та справедливий світовий порядок", - заявив диктатор.