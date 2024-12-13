Сі Цзіньпін не буде присутнім на інавгурації Трампа, - ЗМІ
Лідер Китаю Сі Цзіньпін не буде присутнім як гість на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа у січні 2025 року
Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела, обізнані у цьому питанні.
Очікується, що захід відвідають посол Китаю в США разом із дружиною. До них можуть приєднатися інші посадовці з Пекіна.
Також зазначається, що офіційні особи, відповідальні за інавгурацію, призначили персонал, який буде займатися дипломатичним протоколом під час урочистостей.
Автори зауважують, що запрошення Сі, передане поза офіційними дипломатичними каналами, стало несподіванкою як для Пекіна, так і для союзників США. Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і гостро усвідомлюють динаміку сил у відносинах між США і Китаєм, залишилися здивованими щодо намірів Трампа.
Кілька західних дипломатів були здивовані рішенням запросити китайського лідера, враховуючи різні погляди на Китай серед членів команди Трампа. За словами чиновників, це може стати джерелом напруженості як усередині адміністрації, так і в геополітичних відносинах, додали в CBS News.
- Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати свою інавгурацію у січні 2025 року.
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