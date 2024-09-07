Сікорський заявив, що Польща мала б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували АЕС

Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

Зокрема, Сікорського запитали, де для Варшави проходять "червоні лінії" стосовно Росії та України, а також чи має Польща право збивати російські ракети в українському повітряному просторі.

"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - відповів очільник польського МЗС.



Відповідаючи на уточнювальне запитання, Сікорський наголосив, що це є його суб'єктивною думкою.

"Юридично у нас було б право на самооборону. Але жодних рішень про це не ухвалювали", - додав польський міністр.