Сікорський заявив, що Польща мала б збивати російські ракети над Україною, якби вони загрожували АЕС
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що його країна має право збивати над Україною російські повітряні цілі, які загрожують українським атомним електростанціям
Про це він сказав в інтерв'ю BBC.
Зокрема, Сікорського запитали, де для Варшави проходять "червоні лінії" стосовно Росії та України, а також чи має Польща право збивати російські ракети в українському повітряному просторі.
"Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб'ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет", - відповів очільник польського МЗС.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, Сікорський наголосив, що це є його суб'єктивною думкою.
"Юридично у нас було б право на самооборону. Але жодних рішень про це не ухвалювали", - додав польський міністр.
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Раніше Сікорський заявляв, що Польща та інші країни, що межують з Україною, мають "конституційний обов'язок" збивати російські ракети до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.
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