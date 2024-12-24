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Сили США завдали авіаудару по об'єкту ІДІЛ у Сирії: є загиблі бойовики

Катерина Єсікова
24 грудня, 2024 вiвторок
08:07
Світ Сирія

23 грудня американські військові сили завдали високоточного авіаудару по сирійській провінції Дейр-аз-Зор, в результаті якого двоє бойовиків ІДІЛ були знищені, один поранений

Зміст

Про це повідомляє Центральне командування США.

Як повідомляється, внаслідок авіаудару загинули двоє бійців ІДІЛ, один поранений.

Зазначається, що бойовики ІДІЛ перевозили вантажівку зі зброєю, яка була знищена під час удару. Його завдали по району, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами.

"Цей авіаудар є частиною постійних зусиль Центрального командування разом з партнерами в регіоні, спрямованих на те, щоб зірвати і послабити спроби терористів планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення і військовослужбовців США, наших союзників і партнерів в регіоні і за його межами", - йдеться у дописі.

  • 21 грудня Центральне командування США заявило, що завдяки високоточному авіаційному удару ліквідувало лідера ІДІЛ Абу Юсіфа у Сирії.

 

Теги:
Новини
Сирія
Близький Схід
ІДІЛ
США
Військові новини
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