Сили США завдали авіаудару по об'єкту ІДІЛ у Сирії: є загиблі бойовики

Про це повідомляє Центральне командування США.

Як повідомляється, внаслідок авіаудару загинули двоє бійців ІДІЛ, один поранений.

Зазначається, що бойовики ІДІЛ перевозили вантажівку зі зброєю, яка була знищена під час удару. Його завдали по району, який раніше контролювався сирійським режимом і росіянами.

"Цей авіаудар є частиною постійних зусиль Центрального командування разом з партнерами в регіоні, спрямованих на те, щоб зірвати і послабити спроби терористів планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення і військовослужбовців США, наших союзників і партнерів в регіоні і за його межами", - йдеться у дописі.