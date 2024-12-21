У США заявили про ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії
Центральне командування США заявило, що завдяки високоточному авіаційному удару ліквідувало лідера ІДІЛ Абу Юсіфа у Сирії
Про це CENTCOM поінформувало у соцмережі Х.
"19 грудня сили Центрального командування США завдали високоточного авіаудару по лідеру ІДІЛ Абу Юсіфу на прізвисько Махмуд в сирійській провінції Дейр аз-Зор, в результаті якого було вбито двох бойовиків ІДІЛ, в тому числі Абу Юсіфа", - йдеться у повідомлені.
США нанесли авіаудар у районі, який раніше контролювати сирійський режим та росіяни.
Вказано, що цей удар був частиною зусиль США, спрямованих на зрив та послаблення спроб терористів здійснювати напади на цивільних, американських військовослужбовців та союзників у регіоні та за його межами.
"Як було заявлено раніше, Сполучені Штати - працюючи з союзниками й партнерами в регіоні - не дозволять ІДІЛ скористатися нинішньою ситуацією в Сирії та відновити свою діяльність. Ми будемо агресивно атакувати цих лідерів і бойовиків, в тому числі тих, хто намагається проводити операції за межами Сирії", - заявив командувач CENTCOM.
- 8 грудня американська авіація завдала ударів по щонайменше 75 цілях ІДІЛ у Сирії. Для цього США використали бомбардувальники B-52 і F-15, а також літаки А-10.
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