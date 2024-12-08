Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Авіація США завдала ударів по таборах ІДІЛ у Сирії

Авіація США завдала ударів по таборах ІДІЛ у Сирії

Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
23:16
Світ винищувач F-15

Американська авіація завдала ударів по щонайменше 75 цілях ІДІЛ у Сирії. Для цього США використали бомбардувальники B-52 і F-15, а також літаки А-10

Зміст

Про це повідомляє CNN.

За словами чиновника США, авіаудари були спрямовані проти "лідерів, бойовиків та таборів ІДІЛ" з використанням численних засобів військово-повітряних сил, зокрема бомбардувальників B-52, винищувачів F-15 та літаків А-10.

"Наразі проводиться оцінка бойових втрат, і немає жодних ознак жертв серед цивільного населення", - сказав офіційний представник ВПС.

Зазначається, що "Центральне командування США разом з союзниками і партнерами в регіоні продовжуватиме проводити операції з послаблення оперативних можливостей ІДІЛ навіть у цей динамічний період в центральній Сирії". Загалом США завдали ударів по більш ніж 75 цілях ІДІЛ, йдеться в заяві.

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Сирія

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

 

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

 

Теги:
Новини
Сирія
Близький Схід
ІДІЛ
США
Військові новини
Читайте також:
Автор Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
Повстанці у Сирії заявили про захоплення Дамаска і повалення уряду Асада
Олаф Шольц
Автор Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
Шольц після розмови з Трампом заявив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
7 грудня, 2024 субота
В адміністрації США немає аргументів, які би примусили Путіна змінити переговорну позицію, - Портников
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
9 грудня
00:33
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну хвилями ударних БПЛА: ситуація вночі 9 грудня
00:30
Рустем Умєров з Ллойдом Остіном
Рамштайн, ситуація на фронті та підтримка України: Умєров провів розмову з Остіном
2024, неділя
8 грудня
23:56
Реджеп Тайїп Ердоган
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
22:53
Оновлено
Київпрайд, ЛГБТ-хода
Нападали на правоохоронців і кидали димові гранати: у Києві невідомі зірвали захід "КиївПрайд"
22:40
Оновлено
Джо Байден
Для Сирії та її народу відкриваються нові можливості, - Байден про повалення режиму Асада
22:29
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 178 боєзіткнень, з них 53 - на Покровському напрямку
22:25
Ексклюзив
"Пріоритети вже можна помітити": політолог Ліхачов про інтереси Ізраїлю в поваленні режиму Асада
22:16
На Київщині сталася смертельна ДТП за участі пасажирського автобуса
21:50
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск закликав міжнародну спільноту припинити вогонь до Різдва "на всіх фронтах"
21:31
Віктор Янукович
"Я не Янукович, я нікуди не поїду": в чому 10 років тому запевняв Асад
21:11
Оновлено
Володимир Путін та Башар Асад (ліворуч). Ілюстративне фото
Асад зі своєю сім'єю прилетів до Москви, - росЗМІ
21:04
Башар Асад
Як Асад та генерали РФ тікали з Сирії: подробиці від ГУР та ЗМІ
20:39
новини Львівщини
У Харкові стався вибух поблизу відділу поліції: пошкоджено фасад будівлі
20:37
Оновлено
"Динамо" - "Олександрія" 3:0 (08.12.2024)
"Динамо" розбило "Олександрію". Результати та розклад матчів 16-го туру УПЛ
20:36
Ексклюзив
Грузія протести
Влада Іванішвілі у Грузії стратегічно програла, - політолог Копчак
20:24
Ексклюзив
"Команду Зеленського очікує дещо видозмінена редакція Мінських домовленостей": політолог Магда
20:19
блекаут, вимкнення світла
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла в Україні 9 грудня
20:12
Голова польського Інституту національної пам'яті, кандидат в президенти від PіS Кароль Навроцький
"Не дивіться на мене, як на хлопця зі спортзалу": Кандидат в президенти Польщі Навроцький відповів на появу присвяченого йому "гангстерського" компромату
20:02
OPINION
Асад і Янукович: аналогії
19:39
Херсонська область
Росіяни атакували безпілотниками та обстрілювали Херсон і область: є загиблий та поранені
19:32
посольство США в Україні
Посольство США в Україні закликало своїх громадян до обачності через загрозу атак РФ ракетами і безпілотниками
18:59
Огляд
Чим особлива нова українська ракета-дрон "Пекло", що здатна долетіти до Москви. Пояснюємо
18:58
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що наполягатиме на повторному голосуванні за імпічмент президента Юн Сок Йоля
18:40
Інтерв’ю
Дональд Трамп
Якщо Росія буде поводитись занадто зарозуміло, то Трамп може вирішити, що вона і є головною проблемою, - експерт Фрід
18:07
Трамп не хотів бачитись з Зеленським у Парижі, але Макрон його переконав, - Axios
18:05
Огляд
НАТО
Що таке 5-та стаття НАТО і чи стримує вона агресію Путіна
18:00
Інтерв’ю
Сковорода
"Для Сковороди сутність серця – це розум", - філософ Тарас Лютий
18:00
OPINION
Росія краде те, з чим активно бореться
17:59
Ексклюзив
Зеленський, Макрон, Трамп
Можливо, Трамп зрозумів, який тягар лягає на його плечі, - політична оглядачка з Франції Мельничук про перемовини у Парижі
17:53
Ексклюзив
президентські вибори в Румунії
Найшвидше голосування в першому турі може відбутися у березні, - журналістка Присяжнюк про перевибори в Румунії
17:43
Дмитро Пєсков
Пєсков: ми готові розмовляти з Україною тільки на основі Стамбульських домовленостей
17:41
Дональд Трамп
Трамп припустив зменшення військової допомоги Україні з 20 січня
17:34
Інтерв’ю
Володимир Путін та Дональд Трамп
Основний психологічний стан Путіна – це страх за власне майбутнє, - генерал Мусаєв
17:00
Огляд
Десятки БПЛА над різними областями РФ, вибухи у Курську, Курчатові і Таганрозі та диверсія біля Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня
16:19
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Українські військові вибили окупантів з одного із кварталів Часового Яру
16:16
Оновлено
Ялинка, Тбілісі
За сценарієм Януковича: під захистом спецназу в середмісті Тбілісі встановлюють "йолку"
16:04
Башар Асад та Путін
Асад збирався передати владу протурецьким силам й утекти до Путіна, - Bild
16:01
OPINION
Війна з озиранням на Путіна
15:57
Що далі буде у Сирії: асадівський прем'єр Аль-Джалілі закликав провести вибори, лідер повстанців Аль-Джулані хоче, щоб усе було офіційно
15:45
Падіння режиму Асада: як реагують у різних країнах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV