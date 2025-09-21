Сирія призначила дату перших парламентських виборів після повалення режиму Асада

Про це інформує SANA.

Згідно з офіційною заявою Вищої комісії Сирії з виборів до Народної асамблеї, голосування проходитиме одночасно у всіх виборчих округах.

Крім того, комісія продовжила термін подання апеляцій на роботу виборчих органів до кінця дня 21 вересня.

Як працює виборчий процес:

Формування виборчих органів: Вища виборча комісія призначає підкомітети, які, своєю чергою, обирають виборчі органи. Ці органи відповідають за прийом заяв від кандидатів. Попередні списки та заперечення: Виборчі органи готують попередні списки кандидатів. Громадяни матимуть можливість подавати заперечення проти запропонованих кандидатів до оголошення остаточних списків. Голосування та підрахунок голосів: Вибори проводяться шляхом прямого та таємного голосування серед членів виборчого органу. Підкомітети відповідають за підрахунок голосів та оголошення попередніх результатів. Призначення членів парламенту: Президент країни призначатиме одну третину з 210 членів парламенту, які не є частиною виборчого органу. Затвердження результатів та перше засідання: Остаточні результати виборів затверджуються президентським указом. Після цього новообрана Народна асамблея проведе своє перше засідання, що ознаменує початок її роботи.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Башар Асад утік до Росії. 21 травня 2025 року Європейський Союз ухвалив рішення про скасування економічних санкцій проти Сирії. Пізніше адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про значне послаблення санкцій проти Сирії. Це рішення, згідно з заявою Білого дому, фактично скасовує більшість обмежень.