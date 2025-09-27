Сирійський суд видав ордер на арешт Асада через події 2011 року в Дараа

Про це пише сирійська державна інформагенція SANA.

У постанові зазначено, що 60-річний Башар аль-Асад переслідується за низку тяжких злочинів, серед яких умисне вбивство двох і більше осіб, підбурювання до громадянської війни та катування, що призвело до смерті. Ордер ґрунтується на статтях 535, 533, 534 та 298 Кримінального кодексу Сирії, а також на Законі "Про заборону катувань" 2022 року.

У документі наведено опис зовнішності Асада: зріст близько 189 см, блакитні очі, високе чоло, довгий ніс, вузькі губи, світло-карі волосся та овальне обличчя.

Ордер зобов’язує правоохоронні органи затримати Башара Асада будь-де та доставити його до місця утримання під вартою. Справу зареєстровано під досьє №1, пов’язане з подіями 2011 року у Дараа — регіоні, де почалася сирійська революція. Цей крок здійснено через дев’ять місяців після падіння режиму Асада в грудні 2024 року та перемоги опозиційних сил.

Чим "прославився" Асад

Башар Хафез Аль-Асад, президент Сирії з 2000 року, відомий своєю жорсткою владою та авторитарним стилем правління. Після смерті батька, Хафеза Асада, він швидко закріпив контроль над державою, централізував владу та придушував політичну опозицію.

Під його керівництвом у 2011 році розпочалася громадянська війна, яка забрала сотні тисяч життів і змусила мільйони сирійців залишити країну. Режим Асада звинувачували у масових вбивствах, катуваннях, позасудових стратах та застосуванні хімічної зброї проти мирного населення.

Попри міжнародну ізоляцію та санкції, уряд Асада зберіг контроль над більшою частиною країни завдяки військовій підтримці Росії та Ірану. Його правління стало символом авторитаризму та складної історії сучасної Сирії.

Де зараз проживає

Як повідомляє Israelhayom, станом на вересень 2025 року, колишній президент Сирії Башар аль-Асад перебуває в Москві. Після повалення його режиму в грудні 2024 року, він разом з родиною отримав політичний притулок від російської влади.

За повідомленнями медіа, Асад оселився в елітному житловому комплексі "City of Capitals" у діловому районі Москви, хоча є також інформація про його можливе перебування в заміському маєтку в передмісті, відомому як "Рубльовка", що часто називають "російським Беверлі-Гіллз".

Незважаючи на наявність розкішного житла, Асад живе під пильним наглядом російських сил безпеки, що обмежує його публічну активність. Він рідко з'являється на публіці, а його присутність у Москві є більше символічною, ніж політичною. Зважаючи на зростаючі вимоги щодо його видачі до Сирії, його майбутнє в Росії залишається невизначеним.

Джерела повідомляють, що Асад має доступ до значних фінансових ресурсів, зокрема до офшорних рахунків і компаній, що можуть допомогти йому фінансувати своє перебування в Росії.