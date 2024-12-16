"Жодного разу не думав про відставку": Асад уперше після втечі до РФ виступив із заявою щодо повалення режиму в Сирії
Сирійський диктатор Башар Асад у понеділок, 16 грудня, вперше після втечі до Москви виступив із заявою щодо повалення повстанцями режиму в Сирії
Про це йдеться у Telegram-каналі канцелярії диктатора.
Зазначається, що Асад перебував у столиці Сирії Дамаску, виконуючи свої обов'язки, до недільної ночі 8 грудня. Однак за день до цього у адміністрації виникли питання про долю і місцезнаходження президента.
"Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав до Латтакії в координації з нашими російськими союзниками для нагляду за бойовими операціями. Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало зрозуміло, що наші війська повністю відійшли з усіх ліній фронту і що останні армійські позиції впали", - йдеться у заяві.
Як повідомляється, оскільки покинути базу було неможливо, Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію в Росію ввечері в неділю, 8 грудня.
"Жодного разу під час цих подій я не думав про відставку чи пошук притулку, і жодна особа чи партія не робила такої пропозиції. Єдиним варіантом дій було продовження боротьби з терористичним натиском", - заявив Асад.
Як упав режим Асада в Сирії
У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази в сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаска.
Пізніше сирійський прем'єр Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що Сирії необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.
10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".
Перехідний уряд Сирії очолив експрем'єр Мохаммед аль-Башир.
Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматично керівництво країною.
Згодом сирійська партія "Баас", яку десятиліттями очолювала сім'я диктатора Башара Асада, заявила, що припиняє свою роботу і діяльність до "подальшого повідомлення".
Нагадаємо, 13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
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