"Жодного разу не думав про відставку": Асад уперше після втечі до РФ виступив із заявою щодо повалення режиму в Сирії

Про це йдеться у Telegram-каналі канцелярії диктатора.

Зазначається, що Асад перебував у столиці Сирії Дамаску, виконуючи свої обов'язки, до недільної ночі 8 грудня. Однак за день до цього у адміністрації виникли питання про долю і місцезнаходження президента.

"Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав до Латтакії в координації з нашими російськими союзниками для нагляду за бойовими операціями. Після прибуття на авіабазу Хмеймім того ранку стало зрозуміло, що наші війська повністю відійшли з усіх ліній фронту і що останні армійські позиції впали", - йдеться у заяві.

Як повідомляється, оскільки покинути базу було неможливо, Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію в Росію ввечері в неділю, 8 грудня.

"Жодного разу під час цих подій я не думав про відставку чи пошук притулку, і жодна особа чи партія не робила такої пропозиції. Єдиним варіантом дій було продовження боротьби з терористичним натиском", - заявив Асад.

Як упав режим Асада в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, згодом заявили , що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази в сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаска.

Пізніше сирійський прем'єр Мухаммед Аль-Джалілі заявив , що Сирії необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив , що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

Перехідний уряд Сирії очолив експрем'єр Мохаммед аль-Башир.

Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматично керівництво країною.

Згодом сирійська партія "Баас", яку десятиліттями очолювала сім'я диктатора Башара Асада, заявила , що припиняє свою роботу і діяльність до "подальшого повідомлення".