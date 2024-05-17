Скандально закінчилося засідання комітету міністрів Ради Європи, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
Тетяна Висоцька, кореспондентка Еспресо, зазначила, що сьогодні, 17 травня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, виступаючи на закритому засіданні Ради Європи, раптом закликав до термінових мирних переговорів України з Росією, а також припинити постачання зброї Україні
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Сьогодні, 17 травня, засідання комітету міністрів Ради Європи закінчилося неочікувано і скандально. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, виступаючи на закритому засіданні міністрів закордонних справ, раптом закликав до термінових мирних переговорів України з Росією, а також закликав припинити постачання зброї Україні. Він наголосив на тому, що Росія має бути за столом переговорів, і запропонував включити це формулювання у фінальну версію резолюції комітету міністрів, яка мала бути затверджена сьогодні. Звісно, пропозиція Сіярто була поставлена на голосування, але її відхилили інші учасники міністерського засідання", - прокоментувала кореспондентка Еспресо.
За її словами, Сіярто у відповідь на відхилення його пропозиції заветував декларацію міністерської конференції, відповідно, цей документ не було прийнято.
"Однак у комітеті знайшли вихід і документ буде затверджений, але від держави Ліхтенштейн, яка зараз головує у комітеті міністрів Ради Європи. Цей документ містить дуже важливі моменти - заклик до створення спецтрибуналу щодо агресії, злочинів РФ проти України, питання зі створення механізму компенсації збитків, які завдала Росія Україні. Також ця декларація закликає, що будь-яке мирне регулювання, мирні перемовини можуть базуватися лише на основі мирного плану Зеленського, у якому зазначено вивід російських військ за межі кордонів України. Саме це не сподобалося угорській делегації, яка залишила приміщення Ради Європи завчасно", - резюмувала Тетяна Висоцька.
- 17 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про ветування резолюції Ради Європи щодо підтримки української формули миру президента Володимира Зеленського
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.33 Купівля 39.33Продаж 39.89
- EUR Купівля 42.6Продаж 43.34
- Актуальне
- Важливе