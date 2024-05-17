Скандально закінчилося засідання комітету міністрів Ради Європи, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Сьогодні, 17 травня, засідання комітету міністрів Ради Європи закінчилося неочікувано і скандально. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, виступаючи на закритому засіданні міністрів закордонних справ, раптом закликав до термінових мирних переговорів України з Росією, а також закликав припинити постачання зброї Україні. Він наголосив на тому, що Росія має бути за столом переговорів, і запропонував включити це формулювання у фінальну версію резолюції комітету міністрів, яка мала бути затверджена сьогодні. Звісно, пропозиція Сіярто була поставлена на голосування, але її відхилили інші учасники міністерського засідання", - прокоментувала кореспондентка Еспресо.

За її словами, Сіярто у відповідь на відхилення його пропозиції заветував декларацію міністерської конференції, відповідно, цей документ не було прийнято.

"Однак у комітеті знайшли вихід і документ буде затверджений, але від держави Ліхтенштейн, яка зараз головує у комітеті міністрів Ради Європи. Цей документ містить дуже важливі моменти - заклик до створення спецтрибуналу щодо агресії, злочинів РФ проти України, питання зі створення механізму компенсації збитків, які завдала Росія Україні. Також ця декларація закликає, що будь-яке мирне регулювання, мирні перемовини можуть базуватися лише на основі мирного плану Зеленського, у якому зазначено вивід російських військ за межі кордонів України. Саме це не сподобалося угорській делегації, яка залишила приміщення Ради Європи завчасно", - резюмувала Тетяна Висоцька.