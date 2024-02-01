Скасовані або затримані близько 1,1 тис. рейсів: у Німеччині в 11 аеропортах відбуваються страйки
У четвер, 1 лютого, співробітники служби авіаційної безпеки у 11 найбільших аеропортах Німеччини розпочали одноденний страйк, внаслідок чого скасовані або затримані близько 1,1 тисячі рейсів
Про це пише DPA.
Йдеться про аеропорти Франкфурта-на-Майні, Гамбурга, Бремена, Берліна, Лейпцига, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Ганновера, Дрездена та Ерфурта. Страйки співробітників у них триватимуть до вечора 1 лютого.
Причиною страйку стала вимога профспілки про підвищення зарплати та інших пільг для приблизно 25 тисяч співробітників служби безпеки аеропортів.
За інформацією пресслужби аеропорту у Кельні рівень участі у страйку склав 100%. Станом на ранок там було скасовано близько 80% від запланованих рейсів.
В аеропортах Берліна, Гамбурга і Штутгарта були скасовані всі зльоти. У Дюссельдорфі - лише третина.
За оцінками асоціації аеропортів ADV, буде скасовано або затримано близько 1100 рейсів, що зачепить близько 200 тисяч пасажирів.
Вказано, що авіакомпанія Lufthansa запропонувала пасажирам безкоштовно перебронювати квитки до 8 лютого, крім того, компанія зазначила, що всі, хто забронював квитки на внутрішні рейси Німеччини на 1 лютого, можуть безоплатно обміняти їх на залізничні квитки.
- 24-29 січня усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, провели страйк. Профспілка залізничників вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії в розмірі 3000 євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.67Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе