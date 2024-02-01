Скасовані або затримані близько 1,1 тис. рейсів: у Німеччині в 11 аеропортах відбуваються страйки

Про це пише DPA.

Йдеться про аеропорти Франкфурта-на-Майні, Гамбурга, Бремена, Берліна, Лейпцига, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Ганновера, Дрездена та Ерфурта. Страйки співробітників у них триватимуть до вечора 1 лютого.

Причиною страйку стала вимога профспілки про підвищення зарплати та інших пільг для приблизно 25 тисяч співробітників служби безпеки аеропортів.

За інформацією пресслужби аеропорту у Кельні рівень участі у страйку склав 100%. Станом на ранок там було скасовано близько 80% від запланованих рейсів.

В аеропортах Берліна, Гамбурга і Штутгарта були скасовані всі зльоти. У Дюссельдорфі - лише третина.

За оцінками асоціації аеропортів ADV, буде скасовано або затримано близько 1100 рейсів, що зачепить близько 200 тисяч пасажирів.

Вказано, що авіакомпанія Lufthansa запропонувала пасажирам безкоштовно перебронювати квитки до 8 лютого, крім того, компанія зазначила, що всі, хто забронював квитки на внутрішні рейси Німеччини на 1 лютого, можуть безоплатно обміняти їх на залізничні квитки.