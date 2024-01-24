Німецькі залізничники оголосили найдовший страйк в історії країни
У середу, 24 січня, о 3:00 за київським часом усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Машиністи оголосили страйк, який триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня
Про це повідомляє Укрінформ.
Німецька спілка машиністів локомотивів (GDL) не погодилася на нову пропозицію залізничної компанії Deutsche Bahn і оголосила 6-денний страйк - найдовший в історії Німеччини.
"У середу, 24 січня, о 3:00 за київським часом усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Страйк триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня", - йдеться у повідомленні.
Міністр транспорту ФРН Фолькер Віззінг назвав таку поведінку залізничників безвідповідальною.
Зазначається, що 6-денний страйк стане найдовшим у спорі між GDL та Deutsche Bahn та четвертим у рамках нинішніх розбіжностей стосовно оплати праці.
Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.
Минулої п’ятниці Deutsche Bahn висунула свою пропозицію, у якій йшлося про скорочення з 1 січня 2026 року робочого тижня для машиністів і провідників на 1 годину, підвищення зарплатні до квітня 2025 року на 13% у два етапи та 2850 євро премії за 32 місяці, на які укладатиметься договір.
Залізничники не погодилися на пропозицію компанії й оголосили страйк.
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