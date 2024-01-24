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Німецькі залізничники оголосили найдовший страйк в історії країни

24 січня, 2024 середа
02:18
Світ Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.

У середу, 24 січня, о 3:00 за київським часом усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Машиністи оголосили страйк, який триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня

Про це повідомляє Укрінформ.

Німецька спілка машиністів локомотивів (GDL) не погодилася на нову пропозицію залізничної компанії Deutsche Bahn і оголосила 6-денний страйк - найдовший в історії Німеччини.

"У середу, 24 січня, о 3:00 за київським часом усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, припиняють роботу. Страйк триватиме до 19:00 понеділка, 29 січня", - йдеться у повідомленні.

Міністр транспорту ФРН Фолькер Віззінг назвав таку поведінку залізничників безвідповідальною.

Зазначається, що 6-денний страйк стане найдовшим у спорі між GDL та Deutsche Bahn та четвертим у рамках нинішніх розбіжностей стосовно оплати праці.

Профспілка машиністів вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії у розмірі 3000 євро.

Минулої п’ятниці Deutsche Bahn висунула свою пропозицію, у якій йшлося про скорочення з 1 січня 2026 року робочого тижня для машиністів і провідників на 1 годину, підвищення зарплатні до квітня 2025 року на 13% у два етапи та 2850 євро премії за 32 місяці, на які укладатиметься договір.

Залізничники не погодилися на пропозицію компанії й оголосили страйк.

  • 27 березня у Німеччині відбувся масовий страйк, зокрема працівників транспорту: профспілка вимагає підвищення зарплати 2,5 млн фахівцям щонайменше на 500 євро.
  • Німецька профспілка машиністів GDL оголосила про 20-годинний страйк щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn.
Теги:
транспорт
Німеччина
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