Про це повідомили в Bild.

У понеділок в Німеччині заплановано загальнонаціональний страйк: мільйони пасажирів та мандрівників мають очікувати на масштабні збої в роботі громадського транспорту. Зокрема він вплине на судноплавство, роботу автомагістралей та місцевого громадського транспорту в кількох федеральних землях.

Профспілка Verdi веде переговори від імені приблизно 2,5 мільйона працівників, включно з фахівцями сектора місцевого транспорту та аеропортів, які зараз планують звільнитися.

Verdi вимагає підвищення зарплати на 10,5%, або щонайменше 500 євро на місяць. Крім того, профспілка EVG веде переговори від імені близько 230 000 працівників 50 залізничних і автобусних компаній і наполягає на 12-відсотковому підвищенні заробітної плати, але щонайменше на 650 євро на місяць.

Довідка: середня зарплата штатних працівників у Німеччині становить 4105 євро.