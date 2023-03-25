Хочуть зарплатню на 500 євро більше: у понеділок у Німеччині відбудеться загальнонаціональний страйк
У понеділок у Німеччині відбудеться масовий страйк, зокрема працівників транспорту: профспілка вимагає підвищення зарплати 2,5 млн фахівцям щонайменше на 500 євро
Про це повідомили в Bild.
У понеділок в Німеччині заплановано загальнонаціональний страйк: мільйони пасажирів та мандрівників мають очікувати на масштабні збої в роботі громадського транспорту. Зокрема він вплине на судноплавство, роботу автомагістралей та місцевого громадського транспорту в кількох федеральних землях.
Профспілка Verdi веде переговори від імені приблизно 2,5 мільйона працівників, включно з фахівцями сектора місцевого транспорту та аеропортів, які зараз планують звільнитися.
Verdi вимагає підвищення зарплати на 10,5%, або щонайменше 500 євро на місяць. Крім того, профспілка EVG веде переговори від імені близько 230 000 працівників 50 залізничних і автобусних компаній і наполягає на 12-відсотковому підвищенні заробітної плати, але щонайменше на 650 євро на місяць.
Довідка: середня зарплата штатних працівників у Німеччині становить 4105 євро.
- Нагадаємо, 16 березня уряд Франції, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями, тоді заарештували щонайменше 217 осіб.
- У четвер відбулися страйк та проведення демонстрації сотнями тисяч французів: перед цим упродовж тижня в Парижі та інших містах тривали стихійні демонстрації, підпали сміттєвих баків і сутички з поліцією. Через це скасували державний візит короля Великої Британії Чарльза III до Франції, який пізніше має полетіти до ФРН.
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