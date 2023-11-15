Німецькі машиністи оголосили загальнонаціональний 20-годинний страйк
Німецька профспілка машиністів GDL оголосила про 20-годинний страйк щодо заробітної плати із залізничним оператором Deutsche Bahn
Про це пише Reuters.
Зазначається, що страйк триватиме з 22:00 за місцевим часом у середу до 18:00 четверга.
Натомість HR-директор Deutsche Bahn Мартін Зайлер заявив, що "цей страйк абсолютно непотрібний", зазначивши, що в четвер і п'ятницю відбудуться переговори між сторонами.
"Профспілка машиністів ігнорує домовленості та діє безвідповідально", - додав він.
Натомість німецьке видання Deutsche Welle повідомляє, що по всій Німеччині відбудеться скасування рейсів.
За інформацією видання, машиністи вимагають підвищити зарплати на €555 на місяць і надати одноразову компенсацію за інфляцію до €3000. Крім того, профспілка закликає скоротити робочий час тих, хто працює позмінно, з 38 до 35 годин зі збереженням колишньої заробітної плати.
- 27 березня у Німеччині відбувся масовий страйк, зокрема працівників транспорту: профспілка вимагає підвищення зарплати 2,5 млн фахівцям щонайменше на 500 євро.
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