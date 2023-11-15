Німецькі машиністи оголосили загальнонаціональний 20-годинний страйк

Про це пише Reuters.

Зазначається, що страйк триватиме з 22:00 за місцевим часом у середу до 18:00 четверга.

Натомість HR-директор Deutsche Bahn Мартін Зайлер заявив, що "цей страйк абсолютно непотрібний", зазначивши, що в четвер і п'ятницю відбудуться переговори між сторонами.

"Профспілка машиністів ігнорує домовленості та діє безвідповідально", - додав він.

Натомість німецьке видання Deutsche Welle повідомляє, що по всій Німеччині відбудеться скасування рейсів.

За інформацією видання, машиністи вимагають підвищити зарплати на €555 на місяць і надати одноразову компенсацію за інфляцію до €3000. Крім того, профспілка закликає скоротити робочий час тих, хто працює позмінно, з 38 до 35 годин зі збереженням колишньої заробітної плати.