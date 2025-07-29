"Слід дуже серйозно сприймати слова Медведєва": військовослужбовець Ігор Луценко про погрози війною із США

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко в етері Еспресо.

"Слід дуже серйозно сприймати слова Медведєва. Я ніколи нікого не заохочував нівелювати якось значення Медведєва в інформаційній політиці Росії. Це дуже високопоставлений чиновник. Якщо б він щось колись сказав би не так, то давно би по російським осьим от, знаєте, традиціям йому вже пояснили, де його тримати язик. А оскільки він регулярно виступає з заявами, таким чином я вважаю, що його статус абсолютно є легітимним. І відтак його всі ці слова слід сприймати як офіційну позицію Росії. Чи здатна Росія воювати зі Сполученими Штатами? Виключно питання в тому, що між Росією і Америкою зараз океан", - сказав він.

Ігор Луценко зауважив, що наразі Росія переважає будь-які сухопутні війська НАТО.

"Тобто зараз Росія переважає будь-які НАТОвські війська, американські, британські, німецькі, за своєю вогневою потугою на полі, на сухопутних театрах воєнних дій. На сьогодні були сформовані прекрасні, прекрасні на жаль для нас, ударні зв'язання. Такі самі, друзі, як і у нас працюють, такі самі у них працюють. І зараз у НАТО немає можливості воювати з Росією на суходолі. В повітрі, на морі у НАТО є перевага. Відтак можна уже там розраховувати, де і яким чином Росія зможе тягатися зі Сполученими Штатами в разі чого", - додав військовослужбовець ЗСУ.