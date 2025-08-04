Спецслужби Молдови попередили про намір РФ вплинути на вибори в країні через молдовську діаспору

Про це пише Politico.

За словами Секріеру, РФ намагається впливати на молдовську діаспору в європейських країнах через кампанії дезінформації та фейкові медіа.

"Росія та її союзники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдавській діаспорі", – заявив він.

Секріеру вказав на нову кампанію мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем. Тактика полягає у створенні фейкових ЗМІ та використанні їх для поширення неправдивих повідомлень.

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"Кампанія спрямована на демобілізацію виборців діаспори – заохочення їх залишитися вдома – та маніпулювання тими, хто все ж проголосує, щоб вони підтримали фейкову проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських ЗМІ, ці сфабриковані повідомлення мають на меті підірвати довіру до демократичних інститутів Молдови та посіяти сум'яття серед молдавських громад за кордоном", – додав радник з питань нацбезпеки.

Крім того, він попередив про можливі провокації під час голосування — "фальшиві повідомлення про замінування виборчих дільниць у європейських містах – або інсценовані протести за кордоном, спрямовані на створення враження невдоволення".

Секріеру додав, що інші країни повинні посилити моніторинг і реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час і після виборів.