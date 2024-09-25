Спікер Палати представників США Джонсон вимагає, щоб Зеленський звільнив Маркарову

Лист до Зеленського Майк Джонсон виклав у соцмережі X

Причиною спікер назвав поїздку Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії, яку організувала пані Маркарова. Джонсон зауважив, що завод розташований у "хиткому" штаті Пенсильванія. За словами спікера, під час поїздки із Зеленським там зустрівся прихильник Камали Гарріс, губернатор від демократів Джош Шапіро. Натомість республіканців під час візиту не було, як написав Джонсон, нібито тому, що жодного республіканця "навмисно не запросили".

Відтак Джонсон заявив, що цей візит був "явно партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам" і є "втручанням у вибори". А такий недалекоглядний політичний крок призвів до того, що "республіканці втратили довіру до здатності пані Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні". І тому, на переконання Джонсона, її потрібно зняти з посади.

Оксана Маркарова наразі не коментувала публічно цього листа.