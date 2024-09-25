Спікер Палати представників США Джонсон вимагає, щоб Зеленський звільнив Маркарову
Спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон вимагає від Зеленського, щоб той звільнив посолку України у США Оксану Маркарову
Лист до Зеленського Майк Джонсон виклав у соцмережі X
Причиною спікер назвав поїздку Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії, яку організувала пані Маркарова. Джонсон зауважив, що завод розташований у "хиткому" штаті Пенсильванія. За словами спікера, під час поїздки із Зеленським там зустрівся прихильник Камали Гарріс, губернатор від демократів Джош Шапіро. Натомість республіканців під час візиту не було, як написав Джонсон, нібито тому, що жодного республіканця "навмисно не запросили".
Відтак Джонсон заявив, що цей візит був "явно партійною передвиборчою подією, покликаною допомогти демократам" і є "втручанням у вибори". А такий недалекоглядний політичний крок призвів до того, що "республіканці втратили довіру до здатності пані Маркарової справедливо й ефективно служити дипломатом у цій країні". І тому, на переконання Джонсона, її потрібно зняти з посади.
Оксана Маркарова наразі не коментувала публічно цього листа.
- Увечері неділі, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Сполучених Штатів, де вже провів зустрічі з низкою американських посадовців.
- 23 вересня Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виробляє артилерійські снаряди 155 калібру
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