"Спроба продемонструвати під прапором Китаю об'єднання проти "ненависного Заходу": Огризко про саміт ШОС у Тяньцзіні

Таку думку в етері Еспресо висловив дипломат Володимир Огризко.

"Щодо саміту ШОС (Шанхайська організація співробітництва), який відбудеться у китайському Тяньцзіні 31 серпня -1 вересня, тут цікава ситуація. Сі Цзіньпін хоче сформувати антиамериканський та антиєвропейський фронт, залучивши до нього всіх тих, кого він може залучати, у тому числі й Путіна. І саме для цього Путін поки що потрібен Сі Цзіньпіну, бо Путін – це ядерна загроза. Якщо Путіна не буде, то, очевидно, що з ядерною зброєю на території Росії швидко розберуться, як це було після розвалу СРСР. А так – можна лякати Захід і ядерною зброєю, і об'єднанням Глобального Півдня проти цього "золотого мільярда", - прокоментував дипломат.

За його словами, у цій ситуації Китаю буде дуже потрібна Індія та інші країни, які невдоволені тим, що робить Трамп та Європа.

"Тому китайцям потрібно створити політичну картинку, що все об’єднується проти "поганих неоімперіалістів та неоколонізаторів". На мою думку, якраз це і буде головною інформаційною темою ШОС - Глобальний Південь нарешті об'єднався. Навіть Моді приїде до Китаю, що є сенсацією, тому що між Індією та Китаєм давно існують складні відносини. Але Моді цим візитом до Китаю хоче продемонструвати, що він невдоволений політикою США. Тобто відбудеться така спроба продемонструвати, що під прапором Китаю всі об’єднується у боротьбі з "ненависним Заходом". А що з цього вийде? Думаю, що нічого", - резюмував Огризко.