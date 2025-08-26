У Китаї супутникові знімки зафіксували десятки видів зброї, здатної завдати ударів США, - Bloomberg

Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Дар'я Тарасова
26 серпня, 2025 вiвторок
12:47
Світ

На супутникових знімках з місця проведення параду 3 вересня у Пекіні видно протикорабельні ракети, бойові безпілотники та балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай готується до проведення параду 3 вересня. На знімках, зроблених 9 серпня із супутника Airbus, видно броньовані машини, системи протиповітряної оборони, артилерійські знаряддя, зокрема ракетні пускові установки, та крилаті ракети, повідомляють аналітики Open Nuclear Network у Відні, які спеціалізуються на розвідці з відкритих джерел.

Нова зброя народно-визвольної армії включає передові технології, як-от гіперзвукові системи. Як заявив старший аналітик аналітичного центру з питань безпеки Тяньран Сюй, ці гіперзвукові системи збільшують "шанси на перемогу над корабельними системами протиповітряної оборони, і явно розроблені з метою придушення ВМС США у західній частині Тихого океану". Акцент на точних ударах та безпілотних наступальних та оборонних можливостях показує, що метою є "виграти високотехнологічну, високоінтенсивну війну", додав він.

Парад на честь 80-ї річниці закінчення Другої світової війни є важливою подією в політичному календарі для голови Китаю Сі Цзиньпіна, який буде в центрі значної частини активності на площі Тяньаньмень.

Він відбудеться через кілька днів після саміту, на якому очікується зустріч Сі з Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та іншими світовими лідерами, які шукають підтримки для своїх країн на тлі зростання напруженості зі США.

Очікується, що на цій зустрічі Шанхайської організації співробітництва в Тяньцзіні також будуть присутні лідери кількох країн, які купують зброю у Китаю. Акції китайських оборонних компаній зросли після того, як Пакистан у травні використав китайські J-10C та ракети PL-15, щоб збити, за його словами, п'ять індійських винищувачів.

Китай витрачає значні кошти на модернізацію своїх збройних сил. Країна є четвертим за величиною експортером зброї у світі, хоча її клієнтами є переважно країни, що розвиваються, такі як Пакистан, які мають обмежені кошти.

Пекін є одним із найпродуктивніших у світі розробників гіперзвукових ракет, спроєктованих так, щоб бути занадто швидкими та маневровними для традиційних систем оборони. Ця технологія є центром ескалації конкуренції між США з одного боку та Китаєм і Росією з іншого. Росія використала таку зброю проти України у 2024 році.

Серед зброї, видимої на супутникових знімках, зроблених 9 серпня, є ударні та розвідувальні безпілотники, сказав Сюй. Вони, здається, відповідають фотографіям, опублікованим у соціальних мережах, які показують переміщення такої зброї через Пекін.

Сюди входять безпілотники Loyal Wingmen, призначені для об'єднання з винищувачами з екіпажем. Китай представив прототип безпілотника-невидимки у 2021 році, Feihong FH-97, і його описують як перший бойовий безпілотник Китаю.

Попри те, що влада застосувала накриття, на супутникових знімках, ймовірно, видно кілька твердопаливних міжконтинентальних балістичних ракет DF-41, сказав Сюй. Ракета є мобільною, тобто її можна транспортувати готовою до запуску на спеціалізованій вантажівці. Вона може нести кілька боєголовок і має дальність польоту близько 15 тис. кілометрів, що робить її здатною вразити США, згідно з проєктом протиракетної оборони CSIS, який відстежує балістичні ракети. Вперше її представили на військовому параді у 2019 році, додав CSIS.

Накриття також приховує інші ракети, серед яких може бути надзвукова крилата ракета DF-100, сказав Сюй. Про цю зброю мало що відомо, але китайський інститут аерокосмічних досліджень ВПС США заявив, що можна припустити, що вона має дальність польоту в кілька тисяч кілометрів.

Численні публікації в соціальних мережах про переміщення зброї на позиції для параду показують нові гіперзвукові протикорабельні ракети. На супутникових знімках немає чіткого зображення цієї зброї.

Згідно з відеозаписами в соціальних мережах, вулицями Пекіна також проїжджали нові моделі танків і бойових машин піхоти. Аналітики кажуть, що вони, схоже, оснащені передовими датчиками та системами активного захисту — компактними протиракетними системами малої дальності — для захисту від безпілотників.

 

