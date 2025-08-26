"США беруть участь у спробах зупинити війну": Трамп розповів про зброю, яку виготовляє держава для НАТО й України

Про це пише Суспільне.

За словами Трампа, заводи у США виготовляють для НАТО озброєння, серед якого – комплекси ППО Patriot.

"Вони (європейські країни НАТО, — ред.) хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі. У них є багато варіантів, але хочуть саме його", – висловився він.

Також глава Білого дому заявив на засіданні уряду, що Штати "не фінансують війну" РФ проти України, пояснивши це тим, що не допомагають Києву власними коштами. Натомість США беруть участь "у спробах зупинити війну, зупинити вбивства в Україні".

Трамп додав, що Вашингтон отримує дохід від продажу зброї НАТО, але цифру не назвав.