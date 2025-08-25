Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ

Про це він сказав на брифінгу, передає СlashReport.

"Це (війна РФ проти України) виявилося великим конфліктом особистостей… Ми збираємося його зупинити… Ми більше не витрачаємо жодних коштів на Україну", – заявив президент США.

Він продовжив, що Європа забезпечить Києву "значні гарантії безпеки", а Штати "будуть брати участь у цьому процесі з позиції резервного варіанту".

Водночас глава Білого дому прокоментував запитання журналіста, чому, на його думку, російський диктатор Володимир Путін неохоче ставиться до ймовірності зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тому що він йому не подобається", – відповів Трамп.