Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ

Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ

Дар'я Куркіна
25 серпня, 2025 понедiлок
19:30
Світ Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не витрачає кошти на Україну, а війну росіян назвав "великим конфліктом особистостей"

Зміст

Про це він сказав на брифінгу, передає СlashReport.

"Це (війна РФ проти України) виявилося великим конфліктом особистостей… Ми збираємося його зупинити… Ми більше не витрачаємо жодних коштів на Україну", – заявив президент США.

Він продовжив, що Європа забезпечить Києву "значні гарантії безпеки", а Штати "будуть брати участь у цьому процесі з позиції резервного варіанту".

Читайте також: Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив

Водночас глава Білого дому прокоментував запитання журналіста, чому, на його думку, російський диктатор Володимир Путін неохоче ставиться до ймовірності зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тому що він йому не подобається", – відповів Трамп.

  • Під час візиту до Києва 25 серпня Кіт Келлог повідомив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
гарантії безпеки
