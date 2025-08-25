Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не витрачає кошти на Україну, а війну росіян назвав "великим конфліктом особистостей"
Про це він сказав на брифінгу, передає СlashReport.
"Це (війна РФ проти України) виявилося великим конфліктом особистостей… Ми збираємося його зупинити… Ми більше не витрачаємо жодних коштів на Україну", – заявив президент США.
Він продовжив, що Європа забезпечить Києву "значні гарантії безпеки", а Штати "будуть брати участь у цьому процесі з позиції резервного варіанту".
Читайте також: Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
Водночас глава Білого дому прокоментував запитання журналіста, чому, на його думку, російський диктатор Володимир Путін неохоче ставиться до ймовірності зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"Тому що він йому не подобається", – відповів Трамп.
- Під час візиту до Києва 25 серпня Кіт Келлог повідомив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.65
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе