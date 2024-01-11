США дали Китаю "чіткий сигнал" щодо невтручання у вибори на Тайвані, - Reuters
Сполучені Штати дали сигнал Китаю та виступили проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на президентські та парламентські вибори на Тайвані
Про це пише Reuters із посиланням на чиновника адміністрації Байдена.
"Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на вибори на Тайвані. Незалежно від того, кого буде обрано, наша політика щодо Тайваню залишатиметься незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також триватимуть", - сказав він.
Він також наголосив, що Вашингтон не займає чийсь бік на виборах і не має фаворита або бажаного кандидата.
Відзначимо, що на Тайвані 13 січня відбудуться вибори президента. Боротьбу за найвищий пост ведуть нинішня провладна ДПП, яка прагне незалежності від Китаю і дратує Пекін, та опозиція в особі Гоміндана, до якої комуністи з материка ставляться прихильно.
- Міністерство оборони Тайваню впродовж 8 січня відстежувало чотири бойові кораблі та 10 військових літаків армії Китаю навколо острова, а також чотири китайські повітряні кулі, що пролетіли над його столичним регіоном.
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