США дві ночі поспіль атакували об’єкти хуситів в Ємені

Про це інформує CNN.

Як повідомив представник міністерства оборони США, удари були завдані по півночі країни, зокрема по провінціях Амран і Саада, де раніше також спостерігалася активність американських військ.

У суботу, 9 листопада, ВПС США використали винищувачі для цілеспрямованих атак по трьох об'єктах, які, за інформацією видання, пов'язані з постачанням сучасної зброї, що використовується для атак на американські судна в Червоному морі та Аденській затоці. Цей водний шлях є важливим для світу, пропускаючи від 10% до 15% міжнародної торгівлі.

За останні 11 місяців США неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів в Ємені, але атаки продовжуються. У жовтні міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про першу атаку за участю стелс-бомбардувальників B-2. Ці удари були санкціоновані президентом Джо Байденом із метою покарання хуситів за їхні "незаконні напади".