США дві ночі поспіль атакували об’єкти хуситів в Ємені
Протягом вихідних, 9 та 10 листопада, ВПС США здійснювали авіаудари по об'єктах хуситів в Ємені
Про це інформує CNN.
Як повідомив представник міністерства оборони США, удари були завдані по півночі країни, зокрема по провінціях Амран і Саада, де раніше також спостерігалася активність американських військ.
У суботу, 9 листопада, ВПС США використали винищувачі для цілеспрямованих атак по трьох об'єктах, які, за інформацією видання, пов'язані з постачанням сучасної зброї, що використовується для атак на американські судна в Червоному морі та Аденській затоці. Цей водний шлях є важливим для світу, пропускаючи від 10% до 15% міжнародної торгівлі.
За останні 11 місяців США неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів в Ємені, але атаки продовжуються. У жовтні міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про першу атаку за участю стелс-бомбардувальників B-2. Ці удари були санкціоновані президентом Джо Байденом із метою покарання хуситів за їхні "незаконні напади".
- 17 жовтня повідомлялось, що американські бомбардувальники B-2 Spirit завдали ударів по підземних об'єктах зберігання зброї хуситів у Ємені.
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