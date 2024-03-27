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США і Південна Корея створили робочу групу для блокування поставок нафти з КНДР

27 березня, 2024 середа
07:17
Світ США, Південна Корея

Сполучені Штати разом з Південною Кореєю цього тижня створили нову робочу групу, яка має перешкодити Північній Кореї закуповувати нафту в обхід санкцій ООН

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що у вівторок, 26 березня, у Вашингтоні відбулося перше засідання Розширеної цільової групи із запобігання порушенням (EDTF). У зустрічі взяли участь понад 30 чиновників з міністерств і відомств, відповідальних за дипломатію, розвідку, санкції і морські перевезення, йдеться в заяві МЗС Південної Кореї.

Обидві сторони висловили стурбованість можливістю постачання нафти з РФ до Північної Кореї, а також обговорили шляхи припинення незаконної співпраці між Москвою і Пхеньяном.

"Нафта є важливим ресурсом для ядерних і ракетних розробок Північної Кореї та її військового потенціалу", - зазначив Сеул. 

Згідно з обмеженнями Радбезу ООН проти ядерної та ракетної програм Північної Кореї, Пхеньяну дозволяється імпортувати чотири мільйони барелів нафти та 500 тисяч барелів нафтопродуктів на рік.

Минулого тижня дипломат ООН в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що існує велика ймовірність того, що Росія накладе вето на резолюцію ООН, яка закликає продовжити мандат групи експертів, що стежить за санкціями проти Північної Кореї.

Цього місяця група експертів ООН, яка стежить за виконанням санкцій, повідомила, що танкери під північнокорейським прапором, можливо, доставили понад 1,5 мільйона барелів нафтопродуктів у період з 1 січня по 15 вересня минулого року.

Вашингтон і Сеул заявляють, що Північна Корея постачала Росії зброю для використання у війні проти України. РФ та КНДР заперечують це, навіть попри те, що відкрито пообіцяли посилити військову співпрацю.

Водночас комерційні супутникові знімки показують, що північнокорейські нафтові танкери, в тому числі деякі підсанкційні судна, відвідували російські порти протягом останніх тижнів.

За даними Держдепу США, американсько-південнокорейська робоча група розглядає потенційні дії, спрямовані на руйнування мереж КНДР із незаконної закупівлі нафти, включаючи викриття ухилення від санкцій, запровадження односторонніх обмежень, а також залучення приватного сектору і третіх сторін у всьому регіоні, які свідомо чи несвідомо сприяють поставкам нафти.

У заяві МЗС Сеула наголошується, що у майбутньому робоча група може націлитися на інші сфери ухилення від санкцій, включаючи продаж вугілля.

  • У понеділок, 26 березня, експерти американських аналітичних центрів запропонували США використати запаси 105-міліметрових боєприпасів Південної Кореї для підтримки України.
Теги:
КНДР
ООН
Південна Корея
нафта
США
Економіка
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