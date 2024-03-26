У США пропонують передати Україні південнокорейські 105-мм артснаряди, - ЗМІ
У понеділок, 26 березня, експерти американських аналітичних центрів запропонували США використати запаси 105-міліметрових боєприпасів Південної Кореї для підтримки України
Про це повідомляє Yonhap.
З такою пропозицією виступили фахівці Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Кансіан і Кріс Парк, зазначивши, що Південна Корея переводить більшість артилерійських підрозділів на 155-міліметрові снаряди.
"Пропозиція США використати більшу частину південнокорейських запасів 105-мм боєприпасів з подальшою заміною їх на 155-мм боєприпаси, які зараз виробляються, могла б зацікавити Південну Корею", - заявили вони.
Фахівці CSIS упевнені, що це рішення допоможе підтримати Україну в умовах недостатнього фінансування.
"Адміністрації може знадобитися знову задіяти південнокорейські запаси боєприпасів, щоб озброїти Україну в умовах скорочення запасів і інертності Конгресу", - зазначають експерти.
За їхніми підрахунками, Південна Корея може мати близько 3,4 мільйона 105-міліметрових артснарядів.
"Ці боєприпаси будуть сумісні з усіма 105-мм гаубицями, які є на озброєнні в Україні", - пояснили експерти, додавши, що надання цих снарядів навряд чи зашкодить боєготовності південнокорейської армії.
- 16 березня повідомлялось, що південнокорейські та американські військові провели спільні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї.
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