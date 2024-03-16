Південна Корея та США провели масштабні військові навчання
Південнокорейські та американські військові провели спільні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що у п'ятиденних навчаннях було залучено близько 40 літаків, у тому числі південнокорейські літаки F-35A, F-15K та F-4E, а також літаки A-10 та F-16 із 7-ї ВПС США.
Пілоти навчалися завдавати високоточних ударів по крилатих ракет умовного супротивника, що летять на малих висотах, за допомогою ракет "повітря-повітря", а також по артилерії великої дальності з використанням ракет "повітря-поверхня" та керованих бомб.
- 4 березня США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР. Згідно з заявою міністерства оборони Південної Кореї, південнокорейські та американські війська розпочали комп'ютерні командно-штабні навчання під назвою "Щит свободи", а також різноманітні польові навчання, які триватимуть 11 днів.
- 7 березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин організував артилерійські тренування за участю підрозділів, здатних завдати удару по "столиці ворога", йдеться про столицю Південної Кореї – Сеул.
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