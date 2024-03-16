Південна Корея та США провели масштабні військові навчання

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що у п'ятиденних навчаннях було залучено близько 40 літаків, у тому числі південнокорейські літаки F-35A, F-15K та F-4E, а також літаки A-10 та F-16 із 7-ї ВПС США.

Пілоти навчалися завдавати високоточних ударів по крилатих ракет умовного супротивника, що летять на малих висотах, за допомогою ракет "повітря-повітря", а також по артилерії великої дальності з використанням ракет "повітря-поверхня" та керованих бомб.