США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з заявою міністерства оборони Південної Кореї, південнокорейські та американські війська розпочали комп'ютерні командно-штабні навчання під назвою "Щит свободи", а також різноманітні польові навчання, які триватимуть 11 днів.

Минулого тижня південнокорейські військові заявили, що проведуть навесні 48 польових навчань зі ЗС США, що вдвічі більше, ніж торік.

Навчання передбачатимуть бойові стрільби, бомбардування, повітряний штурм і перехоплення ракет.

Напруженість у відносинах та зростання ядерної загрози з боку КНДР, як зазначили у виданні, пов'язані з майбутніми президентськими виборами у США в листопаді та парламентськими виборами у Південній Кореї у квітні.

За словами експертів, Північна Корея вважає, що сучасний ядерний арсенал збільшить її важелі впливу в майбутній дипломатії, і вона може домогтися поступок, таких як послаблення міжнародних санкцій.