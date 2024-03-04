США та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР
У понеділок, 4 березня, Південна Корея і США розпочали масштабні щорічні військові навчання, метою яких є посилення готовності до протидії ядерній загрозі з боку КНДР
Про це повідомляє Associated Press.
Згідно з заявою міністерства оборони Південної Кореї, південнокорейські та американські війська розпочали комп'ютерні командно-штабні навчання під назвою "Щит свободи", а також різноманітні польові навчання, які триватимуть 11 днів.
Минулого тижня південнокорейські військові заявили, що проведуть навесні 48 польових навчань зі ЗС США, що вдвічі більше, ніж торік.
Навчання передбачатимуть бойові стрільби, бомбардування, повітряний штурм і перехоплення ракет.
Напруженість у відносинах та зростання ядерної загрози з боку КНДР, як зазначили у виданні, пов'язані з майбутніми президентськими виборами у США в листопаді та парламентськими виборами у Південній Кореї у квітні.
За словами експертів, Північна Корея вважає, що сучасний ядерний арсенал збільшить її важелі впливу в майбутній дипломатії, і вона може домогтися поступок, таких як послаблення міжнародних санкцій.
- Під час візиту до міністерства оборони з нагоди святкування річниці заснування армії Кім Чен Ин заявив, що він має законне право знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.
- Пізніше Північна Корея заявила, що нещодавно розробила керовані снаряди для реактивної системи залпового вогню та її систему управління польотом. На це південнокорейські військові зауважили, що готові відповісти на будь-які провокації Пхеньяну.
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