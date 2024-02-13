Південна Корея пообіцяла "потужну" відповідь на провокації КНДР на тлі випробовування Пхеньяном нової зброї

Про це пише Yonhap.

Раніше Північна Корея заявила, що розробила керований снаряд калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню і систему балістичного контролю для розширення свого арсеналу озброєнь.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (ОКШ) зазначив, що відстежував випробувальні стрільби КНДР в режимі реального часу. За інформацією військових, спільно зі Сполученими Штатами відбувався аналіз технічних характеристик північнокорейського озброєння.

"Наші збройні сили готові реагувати на артилерійські провокації Північної Кореї. Ми постійно відстежуємо розвиток її озброєнь і посилюємо свої можливості", − заявив речник ОКШ полковник Лі Сун Чжун.