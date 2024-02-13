Південна Корея пообіцяла "потужну" відповідь на провокації КНДР на тлі випробовування Пхеньяном нової зброї
У вівторок, 13 лютого, південнокорейські військові заявили, що готові відповісти на будь-які провокації Північної Кореї, оскільки Пхеньян нагнітає напругу серією нових випробувань зброї
Про це пише Yonhap.
Раніше Північна Корея заявила, що розробила керований снаряд калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню і систему балістичного контролю для розширення свого арсеналу озброєнь.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (ОКШ) зазначив, що відстежував випробувальні стрільби КНДР в режимі реального часу. За інформацією військових, спільно зі Сполученими Штатами відбувався аналіз технічних характеристик північнокорейського озброєння.
"Наші збройні сили готові реагувати на артилерійські провокації Північної Кореї. Ми постійно відстежуємо розвиток її озброєнь і посилюємо свої можливості", − заявив речник ОКШ полковник Лі Сун Чжун.
- Під час візиту до міністерства оборони з нагоди святкування річниці заснування армії Кім Чен Ин заявив, що він має законне право знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.
Пізніше Північна Корея заявила, що нещодавно розробила керовані снаряди для реактивної системи залпового вогню та її систему управління польотом.
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