Кім Чен Ин назвав Південну Корею головним ворогом і заявив, що "має законне право" знищити її

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на корейське центральне інформаційне агентство KCNA.

Кім заявив, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.

Він наголосив, що "має законне право" знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.

Лідер КНДР наголосив, що він вважає правильним назвати Південну Корею "основним ворогом" і виходячи з цього "її можна атакувати та знищити в будь-який час".

Днем раніше KCNA повідомило, що парламент КНДР скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю. З початку року режим Кіма розгорнув кампанію тиску на Південну Корею за допомогою дій, які включали випробування крилатих ракет, погрозливі висловлювання на адресу Сеула та знесення пам’ятника в Пхеньяні, який символізував надії на об’єднання.

Уряд президента Південної Кореї Юн Сок Йоля заявив, що вважає, що КНДР намагатиметься підвищити свій авторитет напередодні парламентських виборів у квітні. Консервативна партія Юна "Народна сила", яка підтримує військову співпрацю зі США та жорстку позицію щодо Пхеньяна, намагається відібрати контроль над органом в опозиційної Демократичної партії, яка виступає за зближення з Північною Кореєю.