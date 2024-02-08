Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У КНДР вирішили припинити економічну співпрацю з Південною Кореєю

У КНДР вирішили припинити економічну співпрацю з Південною Кореєю

8 лютого, 2024 четвер
03:11
Світ КНДР, Північна Корея

Верховні народні збори КНДР проголосували за скасування всіх угод, підписаних з Південною Кореєю про розвиток економічної співпраці через стрімке погіршення відносин між державами

Про це повідомляє Reuters.

Асамблея, що робить формальні кроки для ухвалення політики, продиктованої владною Трудовою партією, проголосувала за скасування законів, що регулюють економічні зв'язки з Сеулом, зокрема спеціального закону про функціонування туристичного проєкту "Гора Кумган".

Екскурсії до мальовничої гори на північ від східного кордону були символом економічного співробітництва, що розпочалося в період взаємодії між країнами на початку 2000-х років, і приваблювали майже 2 млн південнокорейських туристів.

Проєкт був призупинений у 2008 році після того, як північнокорейські охоронці застрелили південнокорейського туриста, що заблукав у забороненій зоні.

Пхеньян заявив, що тепер вороже ставиться до Півдня, який перебуває у стані війни. Минулого року КНДР розірвала підписаний у 2018 році військовий пакт, спрямований на деескалацію напруженості біля військового кордону, встановленого у рамках перемир'я, що поклало край Корейській війні 1950-1953 років.

У попередньо записаному інтерв'ю державному телеканалу KBS, що вийшло в ефір пізно ввечері у середу, 7 лютого, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль назвав зміну міжкорейської політики Північної Кореї "надзвичайною зміною". Він також додав, що йому важко зрозуміти причину такого рішення.

"Незмінним залишається те, що Північ вже понад 70 років намагається перетворити нас на комуністів, і, роблячи це, вони зрозуміли, що його звичайних озброєнь недостатньо, тому вони перейшли до ядерних розробок, щоб погрожувати нам", - сказав він.

Сок Йоль, який обійняв жорстку позицію щодо Пхеньяна, заявив, що залишається відкритим для взаємодії з Північчю, навіть шляхом проведення зустрічі на вищому рівні з Кім Че Ином, і надання допомоги, якщо це допоможе його економіці. Водночас він сказав, що північнокорейське керівництво "не є раціональною групою".

З моменту приходу до влади у 2011 році, Кім підштовхує КНДР до розробки ядерної зброї та балістичних ракет різної дальності, що призводить до ескалації напруженості у відносинах з Південною Кореєю і Сполученими Штатами, навіть попри занепад економіки Півночі.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило, що в середу Кім відвідав заводи з виробництва споживчих товарів і харчових продуктів, а також дав вказівки стосовно модернізації підприємств у рамках реалізації нової політики регіонального розвитку.

  • 16 січня Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1 і вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відреагував. 
  • 26 січня Bloomberg розповіло, що Кім Чен Ин нещодавно зробив низку заяв, які вказують на його бажання і готовність почати війну з Південною Кореєю, проте у нього є принаймні одна причина, щоб не занурюватись у конфлікт.
  • Того ж дня NYT з посиланням на американських посадовців повідомило, що КНДР може вдатися до "смертоносних дій" проти Південної Кореї найближчими місяцями.
  • 2 лютого Кім Чен Ин наказав активізувати підготовку військово-морського флоту КНДР до війни.
Теги:
КНДР
Південна Корея
Економіка
Читайте також:
Андрій Єрмак
6 лютого, 2024 вiвторок
Єрмак поширив у телеграмі пісню переможниць Нацвідбору Євробачення-2024, його звинуватили в піратстві
Чечня Росія кадирівці моліція
6 лютого, 2024 вiвторок
У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС
конгрес США
7 лютого, 2024 середа
Палата представників Конгресу США не проголосувала за допомогу Ізраїлю без України, - The Washington Post
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.46
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 лютого
04:19
Держдеп США схвалив продаж Польщі систем радіолокації для ППО на $1,2 млрд
03:51
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
На тлі відсутності допомоги США Росія виснажує артилерію та ППО України, - Білий дім
03:27
шахед
Росія запустила "шахеди" ввечері 7 лютого. В Одесі та Миколаєві - вибухи
02:33
Пентагон ударом безпілотника ліквідував в Іраку командира "Хезболли", - CNN
02:05
Польща, черги на кордоні
Уряд Польщі зустрівся з фермерами, які анонсували відновлення блокування кордону з Україною
01:37
Оновлено
Сенат США
Сенат США провалив законопроєкт щодо допомоги України. Байден відреагував
00:56
путін і орбан
Єврокомісія запустила процес засудження Угорщини за закон про статус "іноземного агента"
00:28
Дональд Трамп
В ЄС готуються до виборів у США і оцінюють наслідки можливої перемоги Трампа, - Bloomberg
2024, середа
7 лютого
23:41
Віталій Кличко
Закриття ділянки метро в Києві: Кличко заперечує слова підрядника про терміни
22:57
Оновлено
Володимир Зеленський та Жозеп Боррель
Боррель у Києві зустрівся із Зеленським та пообіцяв Україні 1 млн артснарядів
22:45
Анджей Дуда
Дуда припускає, що Трамп може закінчити війну за 24 години, бо раніше він виконував свої обіцянки
22:19
Зеленський
"Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору": Зеленський про необхідність посилення санкцій проти РФ
22:05
Єнс Столтенберг
Столтенберг вважає, що Швеція уже скоро стане повноцінним членом НАТО
21:32
Рінат Ахметов
Суд відкрив справу щодо банкрутства підприємства ДТЕК Ахметова
21:17
Молдова
Євросоюз розпочав скринінг законодавства Молдови
20:56
Оновлено
обстріл Києва
РФ атакувала Київ та область: загинуло 4 людини, десятки постраждалих, є руйнування
20:55
кошти на ліквідацію наслідків
Минулого року шість мерів Київщини отримали дохід розміром понад 1 млн грн, - нардеп Безгін
20:50
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія, ймовірно, використала для удару по Києву нову гіперзвукову ракету "Циркон", а Україна створює безпілотні війська. Колонка Сергія Згурця
20:48
Прут
Румунські прикордонники виявили в річці Прут тіло чоловіка. У ДПСУ припускають, що він намагався незаконно перетнути кордон
20:35
Ексклюзив
Ексрозвідника Червінського залишили в СІЗО, основний свідок не з’явився на судове засідання
20:27
ЗСУ
Протягом доби ворог намагався провести 74 атаки позицій Сил оборони. З них 34 - на Авдіївському напрямку
20:15
Володимир Путін
Путін переніс візит до Туреччини
20:11
Ексклюзив
FPV-дрони
Сили оборони дронами знищили цілий артдивізіон РФ на північному фланзі Бахмута, - начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Нагорний
20:03
Оновлено
Рамштайн
У НАТО назвали дату нового засідання "Рамштайну"
20:00
OPINION
Лєна Чиченіна
Про небезпеку розпусти
19:41
Алієв
На президентських виборах у Азербайджані перемагає Ільхам Алієв, - екзитпол
19:32
Дмитро Підручний (ліворуч)
Біатлон: у змішаній естафеті визначилися перші медалісти ЧС-2024
19:29
технології відбудова України Михайло Федоров
В Україні запускають масове виробництво аналога російського дрона "Ланцет": БПЛА вже випробували на фронті
19:16
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Нардеп Синютка пояснив, чому "Європейська Солідарність" не підтримала законопроєкт про мобілізацію
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 714-го дня війни: Прапор України у Кринках і пожежа на заводі в Білгородській області
18:08
Швеція
Швеція надала Україні €26,4 млн на проєкти енергоефективності
18:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Закрити рота журналістам. Чому стеження за BIHUS.info — постріл собі в ногу
17:51
Гаррі Кейн (праворуч), Україна - Англія
Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй
17:44
Ексклюзив
Зеленський і Путін
"Вийти на "двобій" з Путіним": політолог Дубов пояснив, чому Зеленському необхідно погодитись на інтерв'ю з Карлсоном
17:41
Kyivstar, Київстар
СБУ про масштабну кібератаку на Kyivstar: "Немає достатніх підстав говорити, що це було зсередини"
17:36
Оновлено
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав окуповану росіянами ЗАЕС
17:31
білорусь та Україна
У Білорусі КДБ тисне на етнічних українців, аби схилити їх до співпраці, - Спротив
17:28
Оновлено
Мобілізація, повістки
Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію
17:14
кадр з фільму "Аватар: Шлях води"
Джеймс Кемерон заявив, що має плани на 6-й та 7-й фільми "Аватар"
17:07
Такер Карлсон
У ЄС пропонують запровадити санкції проти американського ведучого Карлсона через інтерв'ю з Путіним, - Newsweek
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV