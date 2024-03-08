"Артилерія здатна дістати до Сеулу": Кім Чен Ин влаштував масштабні військові навчання у КНДР
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин організував артилерійські тренування за участю підрозділів, здатних завдати удару по "столиці ворога", йдеться про столицю Південної Кореї - Сеул
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.
Згідно з повідомленням Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA), навчання були проведені 7 березня з метою підвищення боєготовності та фактичної бойової спроможності артилерійських військ.
"Навчання розпочалися з демонстраційних стрільб підрозділів далекобійної артилерії поблизу кордону, які вивели в зону удару столицю противника та виконали важливі військові завдання зі стримування війни", - йдеться у повідомленні.
Вважається, що слова "столиця противника" мають на увазі Сеул, а навчання є відповіддю на спільні військові тренування Південної Кореї та США.
"Необхідно більш енергійно продовжити роботу з підготовки до регулярної бойової мобілізації, щоб усі артилерійські підрозділи могли взяти на себе ініціативу безжальними і швидкими ударами в момент їх вступу у реальну війну", - сказав Кім.
Лідер КНДР поставив перед собою завдання щодо "завершення артилерійської підготовки до війни".
Він спостерігав за військовими навчаннями другий день поспіль. Під час свого візиту на військову тренувальну базу в західному регіоні країни він закликав посилити "практичні військові навчання".
Збройні сили Південної Кореї заявили, що виявили артилерійські навчання КНДР з бойовою стрільбою в бік Жовтого моря в четвер в районі західного портового міста Нампхо, в яких брали участь десятки реактивних систем залпового вогню та самохідних гаубиць.
"Зберігаючи надійну об’єднану оборону, наші військові будуть проводити поточні навчання "Щит свободи" та комбіновані навчання значною мірою, а також уважно стежити за ознаками провокацій і військової активності Північної Кореї", - йдеться у заяві армії Південної Кореї.
- У понеділок, 4 березня, Південна Корея і США розпочали масштабні щорічні військові навчання, метою яких є посилення готовності до протидії ядерній загрозі з боку КНДР.
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