США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на борту президентського літака Air Force One.

Журналіст прямо запитав президента, чи його адміністрація планує надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

"Ні, не дуже", - відповів він.

Водночас Трамп зазначив, що можливість зміни рішення у майбутньому є, однак наразі це питання не стоїть на порядку денному.

"Все може змінитися, але наразі — ні", - підсумував американський лідер.