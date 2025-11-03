США наразі не розглядають передачу Україні ракет Tomahawk, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наразі не розглядає передачу Україні ракет великої дальності Tomahawk
Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на борту президентського літака Air Force One.
Журналіст прямо запитав президента, чи його адміністрація планує надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.
"Ні, не дуже", - відповів він.
Водночас Трамп зазначив, що можливість зміни рішення у майбутньому є, однак наразі це питання не стоїть на порядку денному.
"Все може змінитися, але наразі — ні", - підсумував американський лідер.
- 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну.
- Крім того, видання CNN із посиланням на трьох європейських та американських чиновників повідомило, що Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, оцінивши, що таке рішення не вплине на зменшення запасів США.
