Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Ракети Tomahawk ефективні лише, якщо їх використовувати масово, - військовий експерт Ступак
Ексклюзив

Ракети Tomahawk ефективні лише, якщо їх використовувати масово, - військовий експерт Ступак

Віталій Бесараб
15 жовтня, 2025 середа
13:39
Війна з Росією

Постачання Україні ракет Tomahawk не зможе суттєво вплинути на перебіг російсько-української війни, адже, для ефективності потрібно мати кілька сотень таких ракет

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Іван Ступак.

"Росія раніше також погрожувала, коли Україні постачались танки. Росіяни заявляли, що як тільки Україна отримає танки, то це буде червоною лінією. І що? Україна отримала танки й не тільки й нічого не відбулось. Тому не слід серйозно сприймати їхні заяви про ескалацію, коли йдеться про ракети Tomahawk", - пояснив Ступак.

Експерт зауважив, що навіть якщо Україні передадуть ракети Tomahawk, то їх кількість буде незначна, що точно не зможе суттєво змінити ситуацію на полі бою.

"Загалом, якщо ми говоримо про ракети Tomahawk, то вони, на жаль, не зможуть кардинально вплинути на перебіг цієї війни. Так, звісно, ми б хотіли, щоб це була своєрідна срібна куля й зброя, яка може змусити керівництво РФ зупинити війну, втім, цього не буде. Ці ракети, коли їх використовували в Іраку, були ефективні через масові пуски. Їх запускали сотнями по позиціях іракської армії. Тоді вони робили результат. Зараз же йдеться про 20-25 одиниць цих ракет. Всі вони точно не досягнуть цілі, деякі 100% будуть збиті. Тому, на жаль, кардинальний вплив на війну ці ракети не зроблять", - наголосив він.

  • 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Автор Влад Дідусь
14 жовтня, 2025 вiвторок
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
Радіатор опалення
Автор Зіновія Воронович
13 жовтня, 2025 понедiлок
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
Генадій Труханов
Автор Дмитро Марценишин
14 жовтня, 2025 вiвторок
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
Київ
+9.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.25
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
15 жовтня
14:52
Російський газ
Лідер опозиції Угорщини виступає проти швидкої відмови від російських енергоносіїв
14:05
OPINION
Рольові ігри ФСБ у рясах
13:50
Валерій Залужний
Залужний взяв участь у навчаннях НАТО "TARASSIS-2025" у рамках посиленого партнерства України
13:21
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
В Чернігові застосовують графіки відключень, в інших областях — без обмежень: ситуація в енергосистемі 15 жовтня
13:05
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
13:02
Богдан Кротевич (Тавр)
Кротевич заявив, що перебуває у російських списках на ліквідацію
13:01
Ексклюзив
співробітники ТЦК перевіряють документи під час патрулювання, Харків
Ситуацію з мобілізацією все ще можна виправити, - ветеран російсько-української війни Симороз
12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про позбавлення громадянства Труханова
12:00
OPINION
Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:36
Партнерський матеріал
Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
11:28
Ексклюзив
Американська зброя для України
Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
11:26
удар по нафтобазі в Феодосії
Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
11:13
Аналітика
FPV-дрони для Сил оборони
Як "капіталізувати" нашу "дронову революцію" в міжнародних проєктах
10:50
Огляд
ZUS
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
09:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українська формула миру – менше переговорів, більше зброї, НАТО шукає способи залатати діри своє вразливої ППО. Акценти світових ЗМІ 15 жовтня
09:49
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро
08:51
ППО
За ніч ППО знешкодила 86 зі 113 російських дронів
08:17
Скотт Бессент і Юлія Свириденко
Свириденко і Бессент зустрілись у Вашингтоні: США готові посилювати тиск на Росію
08:00
OPINION
Трамп на куражі
07:45
ЗСУ
За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових
07:23
FPV-дрон
Велика Британія передала Україні понад 85 тис. дронів за останні 6 місяців
06:55
саміт Трампа і Путіна на Алясці
НАТО готує нові правила, які дозволять збивати російські літаки, - The Telegraph
2025, вiвторок
14 жовтня
23:51
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
23:37
Юлія Свириденко
Свириденко зустрілась у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки Домбровскісом: що обговорювали
23:02
Дональд Трамп
"Усі 20 заручників повернулися": Трамп оголосив про початок другого етапу щодо врегулювання у секторі Гази
22:56
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, в п'яти областях діють аварійні відключення
22:36
Дональд Трамп
У нас багато "Томагавків": Трамп повторив, що Путін мав виграти війну за тиждень, однак він входить у четвертий рік
22:19
Збірна України з шахів
Україна здобула золото командного чемпіонату Європи з шахів
22:13
Ексклюзив
Tomahawk
Путіну є через що перейматися: Селезньов про можливість появи Tomahawk в України
21:53
Ексклюзив
Іван Плачков
Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков
21:08
Сходинки та виступи скульптури зробили її меккою скейтбордингу в 1990-х роках
У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста
20:50
Професор Микола Пасічний
Вартість 350 ракет "Фламінго" або 900 дронів "Лютий": експерт про втрати державного бюджету від нелегального ринку електронних сигарет
20:24
Володимир Зеленський
"Є чітке бачення того, як кроки Америки можуть наблизити завершення війни": Зеленський розповів про деталі майбутньої зустрічі з Трампом
20:16
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV