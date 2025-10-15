Ракети Tomahawk ефективні лише, якщо їх використовувати масово, - військовий експерт Ступак
Постачання Україні ракет Tomahawk не зможе суттєво вплинути на перебіг російсько-української війни, адже, для ефективності потрібно мати кілька сотень таких ракет
Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Іван Ступак.
"Росія раніше також погрожувала, коли Україні постачались танки. Росіяни заявляли, що як тільки Україна отримає танки, то це буде червоною лінією. І що? Україна отримала танки й не тільки й нічого не відбулось. Тому не слід серйозно сприймати їхні заяви про ескалацію, коли йдеться про ракети Tomahawk", - пояснив Ступак.
Експерт зауважив, що навіть якщо Україні передадуть ракети Tomahawk, то їх кількість буде незначна, що точно не зможе суттєво змінити ситуацію на полі бою.
"Загалом, якщо ми говоримо про ракети Tomahawk, то вони, на жаль, не зможуть кардинально вплинути на перебіг цієї війни. Так, звісно, ми б хотіли, щоб це була своєрідна срібна куля й зброя, яка може змусити керівництво РФ зупинити війну, втім, цього не буде. Ці ракети, коли їх використовували в Іраку, були ефективні через масові пуски. Їх запускали сотнями по позиціях іракської армії. Тоді вони робили результат. Зараз же йдеться про 20-25 одиниць цих ракет. Всі вони точно не досягнуть цілі, деякі 100% будуть збиті. Тому, на жаль, кардинальний вплив на війну ці ракети не зроблять", - наголосив він.
- 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що може передати Україні ракети Tomahawk, якщо російський диктатор Володимир Путін не зупинить війну
